La Guardia Civil reubicará a más de 180 agentes de Roquetas de Mar (Almería) con la implantación de la Policía Nacional

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ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

Los 180 agentes de la Guardia Civil destinados en el Puesto Principal de Roquetas de Mar-Aguadulce junto con en el equipo territorial de Policía Judicial y a los efectivos dedicados a la seguridad del centro penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno en Almería serán reubicados en otros destinos y acuartelamientos con la próxima implantación de la Policía Nacional en la localidad almeriense.

Así lo ha trasladado el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, junto con el coronel de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, en un encuentro mantenido con una representación de guardias civiles de Roquetas, donde han dado a conocer la "reorganización" de los efectivos una vez que la Policía Nacional se haga cargo de la seguridad de este municipio.

El encuentro se produce poco días antes de que se celebre la concentración convocada por diversas organizaciones y asociaciones de la Guardia Civil el próximo 13 de junio a las puertas del cuartel de Roquetas de Mar en protesta por su situación y justo después de que el alcalde del municipio, Gabriel Amat, pidiera al Gobierno "diálogo" para mantener ambos cuerpos en la ciudad, que supera ya los 110.000 habitantes.

El general Ortega ha detallado que la Guardia Civil "lleva tiempo realizando diversos estudios" sobre sus implicaciones operativas, organizativas y de personal en los que "la prioridad principal es la situación del personal afectado y de sus familias", por lo que se van a adoptar "las medidas necesarias para facilitar una transición ordenada".

LA MAYORÍA, AL NUEVO ACUARTELAMIENTO DE VÍCAR

Así, se prevé que una "parte significativa" de los agentes se despliegue en el nuevo acuartelamiento proyectado en Vícar, incluido el Equipo Territorial de Policía Judicial. Dicho cuartel, según el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Vícar, está programado para 2029 con una inversión de diez millones de euros y una capacidad para 150 agentes.

Según el Instituto Armado, la reorganización permitirá reforzar diversas unidades desplegadas en el litoral de la provincia, "especialmente aquellas vinculadas al control fiscal y de fronteras", lo que contribuirá a "incrementar las capacidades operativas de la Guardia Civil en una zona de especial relevancia estratégica".

Así, los municipios de Enix y Felix, que actualmente forman parte de la demarcación territorial del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, pasarían a depender del Puesto Principal de Vícar, al encontrarse más próximos geográficamente, compartir el mismo partido judicial de Almería y presentar "una mayor coherencia territorial y operativa de dicha unidad".

El personal afectado por la reorganización sería cesado en sus destinos, "adquiriendo el derecho preferente por disolución o supresión de la unidad de destino para ocupar vacantes por antigüedad o concurso de méritos en unidades de la misma provincia".

Dicho derecho, según la Guardia Civil, gozaría "del primer orden de prelación respecto de cualquier otro derecho preferente concurrente en la solicitud de un mismo destino".

Asimismo, se van a impulsar "soluciones que minimicen el impacto residencial derivado del cambio", con una atención específica a la situación de los pabellones oficiales y a la búsqueda de "posibles alternativas habitacionales que favorezcan la estabilidad personal y familiar del personal afectado".

En el marco de la reunión, según ha detallado la Guardia Civil, se ha establecido que "se irá informando de manera periódica sobre la evolución del proceso" al tiempo que se han comprometido a habilitar "canales para resolver las dudas que se vayan planteando".