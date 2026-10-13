Por Andalucía respalda la candidatura de Ada Colau con Frente Amplio para el 29N: "Hemos dado un paso importante"

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, en una atención a los medios. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha mostrado el respaldo de la coalición a la candidatura de Ada Colau para liderar Frente Amplio de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Estamos satisfechos en el sentido de que siempre hemos apostado por los espacios unitarios, sobre todo en unas condiciones como las que se encuentra ahora mismo el país, con las derechas y la extrema derecha en estos momentos, y ayer dimos un paso importante para ese Frente Amplio", ha señalado este martes en una atención a los medios en Almería.

En este sentido, ha puesto en valor que ya se haya formalizado la candidatura de Colau y ha apelado a "lanzarse a una campaña" con el objetivo de "tener los mejores resultados y que las derechas y las extremas derechas no terminen entrando en el Congreso de los Diputados".

Los partidos de Frente Amplio comunicaban este lunes su propuesta a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como la candidata a la Presidencia del Gobierno a las elecciones generales del 29N. También han realizado un ofrecimiento a Podemos para que se incorpore a este proyecto, al argumentar que es "la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad", dado que "no sobra nadie" en la futura coalición.