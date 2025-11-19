Por Andalucía señala "la relación fluida" de PP con "narcomafia" y reprocha a Moreno "cara de pasar por aquí"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este miércoles que la celebración del Debate sobre el estado de la Comunidad será un escenario donde desmenuzar lo que ha denominado "primera línea que tiene que ver con la corrupción".

Ha remarcado que el caso Mascarillas que saltó este martes con la detención, entre otros, del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, revela, junto a otros episodios, donde ha sumado Marbella o la foto del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un contrabandista, "la relación más fluida del PP con el narcotráfico, la narcomafia" por cuanto la interlocución en el caso de Almería para "el tráfico de mascarillas y el fraude de dinero público no fue con una empresa, fue con narcotraficantes".

En rueda de prensa en el Parlamento, Nieto ha arrancado su reflexión con la detención este martes del presidente para describir que fue una jornada donde se presenciaron "muchas carreras por los pasillos del Parlamento por la detención de altos cargos", mientras le ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que su primera reacción fuera que "puso cara de que yo pasaba por aquí" y "se hizo el nuevo".

Ha recordado seguidamente que en 2021 ya hubo "un vicepresidente de la Diputación de Almería detenido por este mismo caso" y que su grupo parlamentario ha introducido el asunto en las sesiones de control al Gobierno donde "exigíamos una explicación sobre cómo habíamos llegado al punto de que con dinero público se había traficado con mascarillas, para lucrarse de una situación de necesidad", antes de ironizar con el hecho de que "le costó el puesto al presidente del PP (en alusión a Pablo Casado al denunciar esa situación en Madrid.

El siguiente episodio que ha abordado Nieto ha sido "el informe de la UCO sobre la golfería de Santos Cerdán", mientras ha reflexionado sobre el hecho de que "el bipartidismo ha escrito su historia con muchos capítulos de corrupción lamentable" y para el que ha reclamado que "debe tener la misma enérgica condena", así como ha demandado "igual de firme condena a quien se ha corrompido y a quien corrompe".

Ha trazado la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía un símil medioambiental para preguntarse si "a una empresa le sale más rentable pagar la multa que dejar de contaminar", por lo que ha lamentado que "le sale muy rentable a las empresas corromper" y ha instado a adoptar medidas que "desincentive a las empresas corromper a los políticos".

Este paquete de asuntos ha asegurado Nieto que formarán parte del contenido del Debate sobre el estado de la Comunidad, a cuyos impulsores ha recriminado que "a esta hora no sabemos si habrá debate o no la semana que viene", al tiempo que ha criticado al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, a quien ha atribuido que "está haciendo un papel deplorable", por cuanto lo ha descrito "a pies juntillas cuadrado a todo lo que le dice su partido".

Eso antes de alertar también de una dinámica en la que está incurriendo la Cámara autonómica a cuenta del Grupo Popular de impulsar "leyes que van a salir como churros, con una calidad jurídica ínfima", convencida de que "es un poco lo que busca el PP: que esté todo embarullado, no levantemos la cabeza y hablemos de otra cosa".