Andrea Domíguez Sagasty aborda la necesidad mutua de abuelos y nietos en 'Los consejos de mi abuelo'

ALMERÍA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autora bilbaína Andrea Domínguez Sagasty ha publicado 'Los consejos de mi abuelo', una obra "íntima y sincera" en la que aborda la conexión y necesidad mutua en las relaciones entre abuelos y nietos desde la crianza en base a su propia experiencia.

"Es un libro amuleto, pues hay palabras muy positivas para que el lector se sienta comprendido. Mi abuelo tenía mucha empatía, era muy sensible. Sobre todo está escrito con el fin de ayudar. Además creo que va a ser muy especial para los nietos y para los abuelos", ha dicho la autora en una nota.

Se trata de una obra dirigida "a todos los abuelos y nietos". "Con la pandemia muchos abuelitos se quedaron solos y he sentido mucha empatía por ellos. También va dirigido a un público juvenil, ya que en mi libro, reflejo todos los consejos que me dio mi abuelo cuando era adolescente. También hablo de la depresión y el bullying", ha añadido Domínguez.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una obra compuesta por cien textos, "de fácil lectura y amena". "Hay mensajes profundos y muy emocionales. Además los títulos son especiales y marcan la diferencia. El libro no hace falta que se lea seguido, puedes abrir cada día una página y ver un consejo diferente. Es un libro que tiene como objetivo: ayudar", ha asegurado.

Según el sello de autoedición, se trata de un libro "emotivo" en el que su autora "se sincera sobre las experiencias vividas junto a su abuelo. "Ha sido mi motor. Siempre me impulsó con las letras. Toda mi familia me ha apoyado mucho pero mi abuelo me enseñó que las letras curan. Un día en el hospital pensé en mi abuelo. Sabía que este libro me iba ayudar mucho. Ha sido un año muy difícil para mí y esto ha sido lo más bonito que me ha pasado en este año", ha afirmado.

Andrea Domínguez Sagastuy nació en Bilbao que dio su primer salto como escritora a los 13 años a través de blog y publicaciones en redes sociales. En 2017, su abuelo la apoyó para que se presentara a un concurso de relatos aunque sufrió su pérdida ese mismo año. La escritura le ha servido como "terapia". "Escribir este libro me ha ayudado mucho. También se lo debo a mi familia, ellos saben que escribir me calma", ha dicho.