El antiguo Hotel Don Manuel de El Ejido (Almería) se convertirá en una residencia de mayores con 175 plazas

Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este jueves la licencia de obra para llevar a cabo la adecuación del edificio del antiguo Hotel Don Manuel, situado en la Avenida Oasis, que se va a convertir en una nueva residencia para mayores con 175 plazas y un presupuesto de 1,7 millones de euros.

El edificio dispondrá de 6.152 metros cuadrados distribuidos en sótano, planta baja y tres plantas, y contará con 44 habitaciones dobles, 87 individuales, salones, comedores, patio exterior y salas para taller ocupacional, rehabilitación, servicios médicos y enfermería, así como capilla y velatorio.

Además, esta nueva residencia generará puestos de trabajo directos en El Ejido en un sector con alta demanda, según ha señalado el Consistorio en una nota.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha resaltado que con la incorporación de este nuevo activo, que se ubica en un lugar estratégico muy cerca del Hospital Universitario Poniente, "se fortalece la atención integral y se mejora el bienestar de los mayores, además de ofrecer la posibilidad de poder estar cerca de sus familias y evitar desplazamientos a otros municipios".

"Con estas instalaciones se van a incrementar en 175 las plazas en El Ejido, que junto a las 120 de la nueva Residencia Mirasierra que se está construyendo en primera línea de playa en Almerimar y a las 73 de la Residencia 'Ciudad de El Ejido' suman un total de 368 plazas que vendrán a cubrir la necesidad de plazas residenciales", ha detallado Góngora.

OTROS CENTROS

El municipio de El Ejido cuenta en la actualidad con la Residencia 'Ciudad de El Ejido', de titularidad municipal, que ofrece 73 plazas ocupadas al cien por ciento.

De igual forma, dispone de 55 plazas en su Centro de Día para Personas Mayores, a las que se van a sumar 40 plazas más en el nuevo Centro de Día que se está construyendo en esta misma ubicación, que se encuentra al 40 por ciento de su ejecución, con una subvención de la Junta de Andalucía de 1,1 millones de euros.

Este nuevo centro, que ampliará las instalaciones de la citada residencia geriátrica, dispondrá de 40 plazas y de casi 500 metros cuadrados, tres salones-comedor y dos salas de terapia ocupacional, y será totalmente sostenible, accesible y eficiente energéticamente.

También avanzan las obras de construcción de la Residencia Mirasierra de Almerimar, ubicada en la zona de Ejido Beach, con cuatro plantas sobre rasante, alrededor de 6.000 metros cuadrados construidos y 6.500 metros cuadrados de zonas verdes, con espacios de descanso con pérgolas que ofrecerán zonas de sombra.

El consistorio ha destacado que El Ejido cuenta además con 13 centros de la Tercera Edad, el último inaugurado el pasado mes de diciembre bajo el nombre de Las Palmeras-San Francisco, así como con el Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía, como espacios públicos necesarios "para potenciar la convivencia y la socialización de los mayores".