Anulan el rechazo de pruebas pedidas por el policía acusado de matar a un médico en Roquetas de Mar (Almería)

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ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha anulado la resolución judicial dictada por un juez de Roquetas de Mar que denegaba la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la defensa del agente de Policía Nacional al que se investiga por su presunta participación en el crimen del doctor Rafael Piorno Fermoselle ocurrido en su vivienda en agosto de 2024.

En un auto dictado el pasado 10 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera estima el recurso impulsado por la letrada Elisabeth Guerrero, de bufete Boutique Legal, y ordena al órgano instructor a que emita una nueva resolución en la que detalle los motivos por los que se rechaza acceder a las pruebas periciales, testificales y documentales solicitadas por la defensa de J.J.F.M. como investigado.

En este sentido, los magistrados observa falta de motivación en la resolución de la Sección Civil y de Instrucción del Roquetas de Mar que anula al basarse en un modelo "meramente estereotipado en la medida en que no concreta mínimamente los datos" en los que respalda su decisión de no acceder a las pruebas que, según la defensa, podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Cabe recordar que el facultativo de 76 años, conocido por haber sido también concejal del PP en el municipio, fue encontrado muerto de forma violenta en su vivienda, la cual tenía puesta a la venta; hechos por los que se investiga al agente de policía como supuesto 'ideólogo' del crimen así como a Ó.F.S. como autor material de los hechos. También están investigados la mujer e hijo del agente.

Entre otras pruebas, la defensa había interesado la realización de varias periciales encaminadas a examinar el táser que fue localizado en los registros asociados a las detenciones para determinar si podría ser o no el mismo que se habría empleado para inmovilizar a la víctima a las puertas de su domicilio, cuando se produjo el asalto.

Asimismo, ve preciso que se practique una pericial biológica y genética sobre las gafas supuestamente olvidadas en la casa del doctor Piorno para, mediante el ADN y las huellas existentes, se identifique a la persona que las usó y su eventual relación con los hechos.

La defensa también considera conveniente practicar varias pruebas periciales sobre las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que habrían captado al agente de Policía Nacional el 23 de agosto de 2024 --día de los hechos-- así como para la reconstrucción de sus desplazamientos entre la vivienda donde se halló el cadáver y el hotel en el que se alojó el supuesto autor material del crimen tras desplazarse desde León hasta Roquetas de Mar en los días previos.

Junto con estas pruebas periciales, la defensa también ha pedido la citación de al menos tres testigos y varios agentes de la Guardia Civil que participaron en la recopilación de indicios e interrogaron a la mujer e hijo del policía acusado. También pide que se interrogue a los dos agentes de Policía Local que accedieron inicialmente al lugar de los hechos.

La letrada también solicita una serie de pruebas documentales, entre ellas, la de la inspección técnica-ocular efectuada en el domicilio del médico, el informe sobre el volcado de los teléfonos de los investigados, y las imágenes de una cafetería donde el investigado habría hecho una consumición sobre las 20,00 horas del día de los hechos.