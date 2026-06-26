Aplazan el juicio contra el acusado de apuñalar a una menor e intentar varios atracos en Almería

Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha aplazado al 15 de julio el juicio contra Y.B., el hombre acusado de haber acuchillado en el muslo a una menor para intentar arrebatarle el móvil tras haber intentado tres atracos a punta de navaja en la zona de la Vega de Acá, tras cambios en la acusación de la Fiscalía.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que el Ministerio Fiscal ha introducido de forma subsidiaria un presunto delito de amenazas en dos de los tres supuestos atracos ante la versión dada por algunos de los testigos, quienes no advirtieron una intención de robo por parte del acusado.

En esta línea, desde la defensa se ha solicitado la suspensión de la vista con el fin de poder estudiar y proponer nuevas pruebas, lo que ha sido aceptado por el juez que ha señalado para el 15 de julio la próxima sesión del juicio que se sigue en la Plaza 3.

Hasta ahora, en su escrito provisional de acusación, la Fiscalía tenía previsto solicitar para el investigado seis años de prisión por tres delitos de robo con violencia en tentativa así como tres meses de multa a razón de 12 euros diarios por un delito leve de lesiones, con la sustitución de algunas penas por su expulsión del territorio nacional.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de un conocido restaurante situado en la calle Antonio Muñoz Zamora, donde el acusado se acercó a cuatro personas que salían del establecimiento con un cuchillo en la mano a quienes se habría acercado para "sustraerle sus pertenencias" mientras les gritaba.

No obstante, los afectados salieron corriendo del lugar y consiguieron introducirse en un vehículo en las proximidades pese a que habrían sido perseguidos por el acusado.

Ese mismo día, pero más tarde, el acusado se habría dirigido a otra mujer en la misma calle y también armado con el cuchillo, a la que habría exigido que le diese todo lo que llevase. El acusado no logró su propósito ya que la mujer consiguió refugiarse en un gimnasio de la zona.

Momentos después, en una calle cercana, el acusado se habría dirigido a una menor con el cuchillo y al grito de "amiga, teléfono ya". Según la acusación, el hombre forcejeó con la menor, quien se resistió y consiguió zafarse del acusado, si bien sufrió una herida en la pierna.