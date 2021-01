Archivan la causa contra dos exalcaldes de Huércal de Almería al no apreciar delito en un convenio urbanístico

ALMERÍA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investigaba a los exalcalde de Huércal de Almería María Ángeles Castillo (PSOE) y Juan Ibáñez, entonces en IU, por un convenio urbanístico ha acordado el sobreseimiento provisional al estimar que no hay indicios "firmes y suficientes" de que incurriesen en prevaricación, ya que los informes contrarios emitidos por el secretario del Ayuntamiento y por la Inspección de la Junta de Andalucía "son dos interpretaciones jurídicamente admisibles".

El informe municipal concluyó que "no era legalmente exigible" someter a "concurso público" la adjudicación de la construcción del teatro municipal que asumió una empresa a cambio de modificar la normativa urbanística en relación al suelo a recalificar mientras que la administración autonómica interpretó que "sí se hacía necesario" para su ejecución.

El auto, consultado por Europa Press, remarca que las dos interpretaciones "sostenibles" sobre la necesidad o no de concurso público "descarta per se" la comisión de un delito de prevaricación ya que si "la postura del secretario es asumible y razonable y no concurren indicios bastantes en su conducta, con mayor peso y razón faltan en los restantes investigados, los concejales que votaron a favor en Pleno".

Añade que estos ediles, al aprobar el convenio, actuaron "de tal forma en base al informe de aquel" y descarta que tuvieran "conocimiento jurídico alguno al respecto, intentado obran en beneficio de los ciudadanos del municipio, por los efectos favorables a la economía de tal convenio".

El acuerdo objeto de la denuncia se votó en Pleno en julio de 2010 y fue aprobado por unanimidad en diciembre y conllevaba la modificación de la normativa urbanística en relación al suelo a recalificar y, a cambio, la mercantil con la que se suscribió asumía la construcción del teatro municipal y el desdoblamiento de una vía pública de acceso al conjunto urbanístico para la ejecución de una zona de comercio minorista.