El área de Agricultura de El Ejido (Almería) gestionó más de 2,2 millones en obras e infraestructuras rurales en 2025

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El área de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) gestionó durante 2025 un total de 2.256.000 euros en inversiones destinadas a obras, infraestructuras y servicios vinculados al ámbito agrícola y rural, según el balance presentado este martes por el concejal del área, Manuel Martínez.

Un ejercicio en el que el sector ha afrontado avances en modernización y gestión administrativa, pero también retos estructurales como la sostenibilidad hídrica, el déficit de infraestructuras y la seguridad en el campo, de cara a este año 2026 y a las líneas estratégicas que se van a impulsar.

El edil ejidense ha afirmado que el municipio "es uno de los principales polos hortícolas de Europa y, en los últimos años, hemos evolucionado hasta convertirnos en uno de los ecosistemas agroindustriales más importantes del mundo".

Asimismo, ha incidido en que El Ejido y la provincia de Almería, "además de producir frutas y hortalizas de la máxima calidad y seguridad, son un referente en innovación, investigación y tecnología agrícola, con una industria auxiliar potente y en crecimiento, generadora de empleo, conocimiento y valor añadido".

"Un auténtico clúster agroindustrial de referencia internacional donde producción, comercialización, logística e I+D+i conviven en un mismo territorio", ha matizado.

Entre los principales hitos que el concejal de Agricultura y Medio Ambiente ha destacado del pasado 2025 figura la puesta en marcha del nodo de emprendimiento digital Agrotech, de la mano de la Junta de Andalucía, que alberga ya una treintena de proyectos innovadores vinculados a la IA, la digitalización, la sensorización y la robotización aplicada al campo.

Además, la organización y participación en más de 60 acciones de formación, difusión y divulgación a través de jornadas técnicas, presentaciones, participación en ferias y encuentros profesionales.

En materia de gestión administrativa, el área de Agricultura tramitó durante 2025 un total de 230 licencias de invernadero, un 46 por ciento más que el año anterior, "una cifra impulsada por el fuerte incremento de las rehabilitaciones como respuesta al compromiso del sector con la modernización de las explotaciones existentes".

"Durante 2025 hemos logrado reducir el plazo medio de respuesta administrativa hasta los 15 días, gracias a la reorganización interna, para ofrecer la administración ágil que requiere un sector tan extremadamente dinámico como es nuestro agro", ha afirmado el concejal, quien también ha apuntado al refuerzo de la inspección con la apertura de 290 expedientes.

Martínez ha situado la sostenibilidad hídrica como "el principal reto estructural del modelo agrícola" y ha señalado que "el gran déficit sigue estando en las infraestructuras de competencia estatal, con retrasos e incumplimientos evidentes".

En este sentido, ha apuntado a proyectos que debían estar terminados para junio de 2026 y que aún no han comenzado, como la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías o el parque fotovoltaico que tenía asociado. "En total, más de 40 millones de euros de fondos europeos que se han perdido por la mala planificación y gestión del Gobierno de España", ha añadido.

Ante esta situación, el edil de Agricultura y Medio Ambiente ha reclamado al Ejecutivo central que "ejecute estas actuaciones con plazos claros, financiación garantizada y un compromiso real".

Martínez también se ha referido al déficit de inversiones por parte del Gobierno central en cuanto a las obras de prevención de avenidas e inundaciones en el Poniente almeriense.

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones identifica varias zonas de riesgo en el término municipal de El Ejido, como la Rambla del Loco, Aljibillos, la Rambla del Águila o el Barranco de Carcáuz, además de contemplar actuaciones concretas como el desagüe de la Balsa del Sapo, la defensa y adecuación de ramblas y diversas obras de drenaje y encauzamiento.

"Estas obras son imprescindibles para proteger infraestructuras, explotaciones agrícolas y a la propia población, por lo que el Ayuntamiento seguirá reivindicando y exigiendo su ejecución sin más demoras", ha asegurado el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, quien ha situado también este 2026 como un "año clave en materia de prevención de inundaciones".

En este sentido, se han identificado 18 actuaciones prioritarias en distintos puntos del municipio, "de las que seis ya se encuentran completamente ejecutadas y las doce restantes se encuentran con los proyectos en fase de redacción para, a lo largo del año, darles una solución definitiva".

"Este trabajo en materia de obras e inversiones irá acompañado de una planificación más ambiciosa a medio y largo plazo. Avanzaremos en la ordenación del campo, impulsando una modernización del planeamiento urbanístico en suelo rústico", ha adelantado Martínez.

Tampoco han faltado reflexiones en torno a la "falta de seguridad en el ámbito rural que vive el municipio de El Ejido, provocada por la insuficiencia de medios de la Guardia Civil".

REPARTO EN OBRAS E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Ese volumen de inversión --más de dos millones de euros-- se ha traducido en actuaciones concretas sobre el terreno, especialmente en la mejora y mantenimiento de infraestructuras rurales y caminos agrícolas, uno de los ejes prioritarios del área de Agricultura y Medio Ambiente durante el pasado ejercicio.

Concretamente, el contrato de mantenimiento de caminos rurales en tierra, con una inversión de 120.000 euros, permitió actuar en más de 75 caminos, "una cifra que continúa incrementándose este año, ya que esta línea de trabajo se ha reforzado aumentando el presupuesto hasta los 140.000 euros".

Durante 2025 también se puso en marcha un nuevo contrato de limpieza en suelo rústico, dotado con 12.500 euros, que ha posibilitado realizar cerca de medio centenar de actuaciones y la retirada de más de 108 toneladas de residuos. En 2026 este contrato se incrementará hasta los 30.000 euros.

A ello se suma el contrato de desbroce de cunetas de caminos rurales con un presupuesto de 90.000 euros, a través del que se actuó el pasado año en más de 150 kilómetros de cunetas, y el programa de vigilancia y control de mosquitos que, con un presupuesto de 100.000 euros, incluye más de 120 actuaciones.

Con la mirada ya puesta en 2026, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente ha apuntado como principales proyectos y líneas de trabajo la ejecución de obras para mejorar la seguridad, el drenaje y el estado del firme de dos vías muy transitadas y "dos actuaciones estructurales de gran envergadura", como son el Camino del Mancha y el Camino Viejo de Adra, con inversiones que en conjunto ascenderán a 786.000 euros y "que darán comienzo en breve".

A estas actuaciones se sumarán los trabajos de reparación y mejora del Camino del Alcor de Matagorda, en el tramo que conecta Almerimar con Matagorda, con un presupuesto de 550.000 euros, que se ejecutará a través del Plan de Caminos de Diputación, así como el arreglo del Camino de la Cueva del Mojón, en la zona de San Agustín, y actuaciones de mejora en el Camino del Pichucho, el camino de Aldenor, diversos caminos de Simón de Acién y el camino del Depósito de Balerma.

Asimismo, y centrándose en los grandes retos del sector hortofrutícola almeriense, Martínez ha señalado "la necesidad de alcanzar la sostenibilidad hídrica, seguir avanzando en sanidad vegetal, impulsar el relevo generacional y trabajar frente al incremento de los costes de producción y la competencia desleal de las importaciones de terceros países".

"Afrontamos el futuro con responsabilidad y compromiso, convencidos de que, con trabajo, nuestro campo seguirá siendo el principal motor económico, social y de transformación de nuestra ciudad", ha sentenciado.