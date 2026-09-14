Arranca el curso en la Universidad de Almería con el 98% de plazas de nuevo ingreso ocupadas y Logopedia como novedad

Estudiantes de la Universidad de Almería durante el primer día de clases del curso 2026-2027. - UAL

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha iniciado este lunes las clases del curso académico 2026-2027 con el 98 por ciento de las plazas de nuevo ingreso ocupadas, 35 de sus 42 titulaciones de grado con el cupo completo y la incorporación del Grado en Logopedia como principal novedad académica.

A la espera de que concluyan las últimas fases de adjudicación y matrícula a principios de octubre, la cifra de estudiantes de nuevo ingreso matriculados ha superado ya los 3.000, mientras que el 99 por ciento del alumnado de continuación de estudios ya se ha matriculado.

La institución académica ha señalado en una nota que prevé que el número de estudiantes de continuación de estudios alcance los 9.000 en los próximos días y que el número total de alumnos matriculados este curso se sitúe cerca de los 12.000 entre sus grados y dobles grados.

En cuanto a los estudios de posgrado, los másteres oficiales se encuentran actualmente al 50 por ciento de su capacidad, en plena fase de adjudicación, y la previsión de la UAL es superar los 1.600 matriculados. Los programas de doctorado, por su parte, mantienen abierto su periodo de inscripción.

La oferta académica de la UAL para este curso está compuesta por 42 grados, entre simples y dobles, y 56 másteres, simples y dobles. La principal novedad entre las titulaciones de grado es el estreno del Grado en Logopedia junto con la Universidad de Sevilla (US), que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de logopeda.

Según la UAL, esta titulación representa una apuesta por "fortalecer la formación en Ciencias de la Salud en el sistema público andaluz". Su implantación responde "directamente a una creciente demanda social y a la necesidad de profesionales en Andalucía Occidental y Almería, con un enfoque centrado en la excelencia académica, la empleabilidad y el impacto social".

El carácter interuniversitario del grado permite al estudiantado beneficiarse de un claustro docente "más amplio y cualificado", así como de los recursos y las infraestructuras de ambas universidades.

En posgrado, la UAL incorpora el nuevo Máster Universitario en Inteligencia Institucional, Gestión y Gobernanza de Datos, que oferta conjuntamente con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La puesta en marcha de este máster responde a la "creciente complejidad" de los procesos de decisión en las administraciones públicas y las instituciones privadas, que exigen un nuevo enfoque basado en la gestión y gobernanza estratégica de los datos.

El título pretende cubrir un vacío formativo en la intersección entre la ciencia de datos, la administración pública, la gobernanza algorítmica y el análisis institucional.

La UAL señala que, mientras proliferan los programas centrados en la ciencia de datos o la transformación digital, son pocos los que abordan de forma integrada el papel de las instituciones como agentes inteligentes capaces de interpretar, producir y utilizar datos en contextos de incertidumbre y "con impacto real en el diseño de políticas".

A estas dos nuevas titulaciones se suma la remodelación y actualización del Máster en Sexología, con el objetivo de adaptar su oferta formativa a las nuevas demandas profesionales y de investigación del entorno.