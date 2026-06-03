Arrancan este jueves las declaraciones ante el juez de los investigados por el caso Mascarillas de Almería

Archivo - El exvicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez a su llegada a la comisión de investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor Manuel José Rey Bellot va a iniciar este jueves el calendario de declaraciones a los 43 investigados en el marco del caso Mascarillas que indaga en el presunto cobro de comisiones mediante contratos de obras y servicios de la Diputación Provincial de Almería que habrían sido previamente amañados para su concesión a un entramado de empresas.

La ronda de declaraciones que se prolongará durante todo el mes tiene como objetivo concretar los indicios delictivos advertidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil a lo largo de la profusa investigación que se inició ante un contrato por valor de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia, en abril de 2020, del que se habrían obtenido 'mordidas' de hasta 945.327 euros.

El primero de los investigados que está citado a declarar es el exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia Fernando Giménez, a quien la investigación policial sitúa en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, ambos imputados.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante.

En dichas conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer", entre otras.

El calendario de declaraciones, que se vio afectado tras las alegaciones de algunas de las partes, también prevé la declaración este jueves por vídeconferencia desde Barcelona del empresario Kilian L.S., quien fue detenido en la primera fase de la operación junto a Liria.

La Guardia Civil otorga al empresario el papel de comisionista, puesto que a través de su sociedad Azor Corporate Ibérica se canalizaron los fondos para la adquisición de mascarillas, guantes y batas a través de un contrato, según la investigación, obtuvo un sobrecoste del 42,27 por ciento.

La cuantía superior a los 900.000 euros habría retornado a los investigados previo paso por otra sociedad antes de ser retirada para efectuar entregas en 'B' a Liria --amigo desde la infancia de Kilian-- quien las habría repartido entre otros involucrados en la trama.

Asimismo, el empresario también aparecía ligado a la empresa Pulconal, que obtuvo 16 contratos menores de la Diputación de Almería en dos años por valor de más de 421.000 euros, pese a que las investigación señalaba que carecía de medios y personal. La familia de Liria también se habría beneficiado de dicha empresa.

El cronograma, que fija tres declaraciones más de empresarios y allegados a Liria este mismo jueves, prevé la declaración del exvicepresidente tercero este viernes 5 de junio, a partir de las 11,45 horas, una vez declaren otros cuatro empresarios con sociedades señaladas como supuestas beneficiarias.