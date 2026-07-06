Arrancan los trabajos para recuperar los 72 grafitis históricos de Los Refugios de la Guerra Civil de Almería

Labores para la recuperación y conservación de los grafitis históricos de los Refugios de la Guerra Civil de Almería. - JARQUIL

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de conservación y restauración de los 72 grafitis históricos situados en el interior de Los Refugios de la Guerra Civil de Almería han arrancado en su primera fase, centrada de manera exclusiva en las tareas esenciales de estudio previo y recopilación exhaustiva de documentación histórica.

Esta intervención técnica de urgencia tiene como objetivo detener la degradación física de estos singulares testimonios de la memoria colectiva y asegurar su consolidación de cara al futuro, según ha recordado la empresa Jarquil, a la que el Ayuntamiento de Almería adjudicó la actuación por unos 18.000 euros el pasado mes de abril.

Durante esta etapa inicial, los equipos técnicos de la constructora recopilarán las intervenciones anteriores y las planimetrías existentes del espacio museístico. Paralelamente, se llevarán a cabo rigurosos exámenes analíticos sobre los soportes murarios, incluyendo pruebas de limpieza, test de solubilidad y catas estratigráficas detalladas.

Los trabajos se complementarán con un despliegue fotográfico de alta precisión mediante macrofotografía, fotografía aérea rasante y análisis por infrarrojos, culminando con la elaboración de una nueva planimetría técnica que determinará la ubicación geográfica exacta de cada grafiti e incisión catalogada.

"Intervenir sobre elementos tan sumamente vulnerables como los grafitis de los Refugios de Almería nos exige aplicar una metodología científica estricta desde el primer minuto. Esta fase de análisis profundo resulta vital para determinar la patología exacta de los materiales subterráneos y aplicar soluciones que garanticen la legibilidad futura", ha dicho la restauradora jefe de la compañía, Noemí Sánchez.

Los 72 grafitis históricos, tanto pintados como incisos, recorren las paredes de estos pasadizos acondicionados a la visita turística y que sirvieron de protección a la población en su origen durante la contienda, ya que fueron construidos bajo el diseño del arquitecto Guillermo Langle en 1937 para salvaguardar a la población de los continuos bombardeos.

Los grafitis están localizados en las galerías mediante su posición, el tipo de grabado o pintado, la técnica empleada y sus medidas. También se documentaron fotográficamente y se describieron en su contenido, desde dibujos a inscripciones con letras indeterminadas, palabras, nombres, fechas o frases.

Entre las inscripciones identificadas se encuentran algunos vítores y consignas como 'Viva la república', 'Viva la FAI' o 'UHP' --uníos hermanos proletarios--, siglas de organizaciones sindicales como la CGT, ubicaciones como 'Teatro Cervantes' o nombres como Francisco o 'Pozo', entre otras.

También aparece algunos dibujos indeterminados y otros más definidos, como varios de aviones, una hoz y un martillo, una espiga, un pez o un molino, además de cruces, estrellas y flechas, algunas para indicar salidas.

OBRAS DE ADECUACIÓN

De forma paralela, a finales del pasado mes de junio el Ayuntamiento de Almería sacó a concurso por 382.800 euros nuevas obras para la adecuación de los Refugios de la Guerra Civil, cerrados al público desde hace 16 meses, tras haber aprobado en abril un modificado de la actuación inicialmente planificada para la mejora integral de sus galerías de cara a la visita turística.

Los trabajos contemplan cuatro meses de obras para un espacio que, según las últimas previsiones ofrecidas por el gobierno local, tenía previsto abrir este mismo verano tras el proceso musealización y restauración en el que está inmerso.

Así, la actuación que sale ahora a concurso abarca el tramo subterráneo desde la parte alta del Paseo de Almería hasta la salida en la Plaza Pablo Cazard así como galerías anexas a la principal, que comunican con antiguas entradas a los refugios, en concreto, las entradas situadas en la Plaza Urrutia, y en la plaza Marqués de Heredia, que se plantean como salidas de evacuación.

Las obras a realizar se centran en la adecuación de instalaciones: accesibilidad, renovación de instalaciones de ventilación y alumbrado, mejoras en la protección contra incendios y evacuación, dotación de red de comunicación wifi en el interior de la galería e intervención y reparaciones en diferentes puntos del trazado y pabellones de acceso y salida.

EXPERIENCIA INMERSIVA CON RV

De otro lado, el Ayuntamiento adjudicó el pasado mes de mayo el contrato destinado ofrecer a los visitantes una "experiencia inmersiva" mediante el uso de gafas de realidad virtual, para que los turistas vivan "en primera persona toda las fases de las amenazas aéreas" como parte de la nueva musealización.

El Consistorio adjudicó por 18.150 euros a la empresa Promedia Difusión el suministro de tres dispositivos de realidad virtual así como la generación del contenido que se visualizará con los mismos.

El objetivo es ofrecer una experiencia de dos minutos de duración en la que se recreará la situación vivida por los almerienses que hicieron uso las instalaciones para proteger sus vidas durante la guerra: la alerta, la carrera hacia los refugios, la llegada de los aviones, las medidas de defensa pasiva y los bombardeos, según recoge el expediente consultado por Europa Press.

La iniciativa se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, con el objetivo de mejorar la experiencia turística de los refugios y fortalecer la competitividad del sector turístico en Almería.

Así, el contenido combinará vídeos y fotografías de 360 grados, gráficos y otros elementos interactivos. La misma experiencia incluirá personajes caracterizados que mostrarán la vestimenta de la época, los utensilios y materiales, así como diferente sonidos y escenas "que permitirán al visitante vivir el ambiente real de los refugios durante la Guerra Civil".

La actuación especifica que los contenidos que se ofrezcan mediante este recurso deben tener un "alto grade impacto" y presentarse "de una forma dinámica y atractiva" para que, una vez integrados, "el visitante pueda interactuar para recibir información enriquecedora sobre los acontecimientos que sucedían en los refugios".

El contenido, que deberá validarse por parte de los servicios técnicos municipales, quedará también adaptado para su publicación en otro tipo de soportes como pantallas, dispositivos móviles o espacios inmersivos más allá de las gafas de realidad virtual, toda vez que la propiedad intelectual del mismo se atribuirá al Ayuntamiento.