Asaja Almería alerta de una cosecha de cereal en Los Vélez con precios por debajo de los costes de producción

Cultivo de cereal en la comarca de Los Vélez, en Almería. - ASAJA

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación agraria Asaja Almería ha advertido de que la cosecha de cereal en la comarca de Los Vélez ha comenzado esta semana con costes de producción al alza y precios del grano por debajo de los costes de producción, en una campaña que se prevé que finalice entre el 6 y el 12 de julio.

La organización agraria ha señalado en una nota que la campaña se presenta, "en el mejor de los escenarios", como una cosecha "aceptable, pero en ningún caso buena", con unas previsiones de rendimiento iguales o incluso ligeramente inferiores a las de la campaña anterior.

Los Vélez, principal zona cerealista de la provincia de Almería, mantiene "estable" su superficie de cultivo, si bien el rendimiento medio se sitúa algo por debajo de campañas anteriores, con una media de 2.000 kilos por hectárea.

Asaja Almería ha indicado que uno de los principales factores que condicionan la rentabilidad de esta campaña es "el incremento continuado de los costes de producción, especialmente en partidas como los fertilizantes y el gasóleo agrícola", unos insumos que han registrado incrementos "muy significativos" a lo largo del año por la "inestabilidad geopolítica internacional".

En este sentido, ha recordado que el pasado 19 de mayo instó a la Comisión Europea a adoptar medidas urgentes para aliviar la carga sobre los agricultores, al tiempo que criticó la "falta de respuestas inmediatas" en el Plan de Acción sobre Fertilizantes, especialmente en lo relativo al CBAM y al sistema ETS.

La organización ha insistido en la necesidad de actuaciones rápidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones, ya que los precios del cereal se sitúan actualmente en torno a 0,17 euros por kilo, una cifra muy inferior a la necesaria, que debería situarse como mínimo entre 0,30 y 0,35 euros por kilo.

Asaja ha advertido de que esta diferencia supone que, a día de hoy, no se prevé que los agricultores puedan cubrir los costes de producción, incluso en un escenario de "rendimientos normales".

A nivel nacional, estima que la producción de cereal se situará en torno a 15,1 millones de toneladas, una cifra muy inferior a los 22 millones de toneladas registrados en 2025 y por debajo de la media de los últimos años.

La organización agraria ha apuntado que esta situación no responde solo a factores productivos, sino también a una combinación de reducción de superficie en otras zonas, incremento de costes y precios del grano insuficientes, "lo que compromete la viabilidad de miles de explotaciones cerealistas en España".

Así, la campaña de cereal en Los Vélez arranca con "expectativas moderadas en lo productivo, pero claramente negativas en lo económico, en un escenario en el que los agricultores afrontan una nueva campaña sin garantías de rentabilidad".

Por todo ello, ha indicado que seguirá "de cerca" la evolución de la cosecha en la provincia y ha recordado que, en previsión de esta situación, ya solicitó al Ministerio de Agricultura aplicar un "módulo cero" en el IRPF para el cereal "como respuesta fiscal excepcional a una campaña marcada por la falta de rentabilidad y el aumento de costes".