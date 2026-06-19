La asociación Eres de Pescadería de Almería clausura sus cursos con un homenaje al alumnado y profesorado

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones, Diego Cruz, en la entrega de los diplomas al alumnado de los cursos organizados por la asociación Eres de Pescadería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones, Diego Cruz, ha entregado los diplomas al alumnado de los cursos organizados por la asociación Eres de Pescadería. Durante el acto, ha recordado su vinculación personal con este barrio y ha expresado su orgullo por formar parte de una comunidad en la que, según ha señalado, "existe un compromiso que hay que mantener".

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, acompañado por el presidente de la asociación, Gracián Cayuela, Cruz ha participado también en el reconocimiento al profesorado responsable de las distintas actividades formativas: Rai Yuan Lin, profesor de taichí; Rosalía Fernández Escobar, profesora de manualidades y pintura; José Antonio Benavides Moya, profesor de guitarra; y María del Mar Montoya, profesora de gimnasia y aerobic.

Asimismo, se ha agradecido la colaboración y el apoyo del fotógrafo Blas Fuentes. El acto se ha celebrado en el Centro Cívico y de Integración Social del barrio, ubicado en el antiguo colegio Virgen del Socorro, sede de la asociación Eres de Pescadería.