Asociaciones de Guardia Civil protestan por el "cierre" del cuartel de Roquetas (Almería): "No somos números"

Asociaciones de la Guardia Civil en la concentración convocada para el lunes, 13 de julio. - AUGC

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil se han concentrado este lunes 13 frente al Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería) en defensa de la continuidad de la Guardia Civil en dicho municipio. "No somos números. Somos servidores públicos, somos trabajadores y somos familias", han defendido.

De este modo, según ha asegurado el propio Consistorio en una nota, "cientos de vecinos" han apoyado de "forma masiva" que la Benemérita permanezca en la ciudad y comparta funciones con la Policía Nacional, que estará desplegada anes de que finalice el año.

El alcalde de la localidad, Gabriel Amat, junto con su equipo de gobierno, acudió a apoyar la concentración convocada por las asociaciones de guardias civiles. El primer edil ha apostillado que este "Cuerpo lleva aquí más de cien años. Forma parte de la historia de esta ciudad y los vecinos no saben vivir sin la Guardia Civil".

Por su parte, el PSOE de Roquetas de Mar ha exigido a través de un comunicado al alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, que actúe "con urgencia" para evitar la huelga indefinida del servicio de limpieza y recogida de residuos convocada para este miércoles, 15 de julio.

Al hilo, el concejal socialista Rafael Torres ha concretado en el último Pleno que la huelga "lleva semanas anunciada" y advirtió que la Administración local "todavía está a tiempo de evitar una situación que podría tener graves consecuencias para la salubridad, la imagen turística y la actividad económica del municipio".

"A los trabajadores se les deben atrasos desde hace años, la empresa incumple el contrato y sus responsables están desaparecidos, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado, sigue prorrogando un contrato ya vencido e incrementando el importe del mismo pese a este panorama", ha criticado Torres.

En contexto, las entidades solicitaron el apoyo ciudadano en protesta por la medida que obliga a desplazar a más de 180 agentes, además de otros de los que depende la seguridad del centro penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno en Almería.

De este modo, siete asociaciones profesionales --AUGC, AEGC, Jucil, Aprogc, Cabos, IGC y UnionGC-- ratificaron su posición tras haberse reunido el sábado con el coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, para abordar la decisión trasladada el pasado día 8 por el general Jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega.

"Hoy estamos aquí para explicar con claridad la situación que estamos viviendo y para defender una solución que responda verdaderamente a las necesidades de seguridad de Roquetas de Mar", comenzaba el manifiesto leído en dicha concentración, tras agradecer el apoyo de los asistentes y de transmitir las condolencias a las familias afectadas por el trágico incendio ocurrido en Los Gallardos.

En este sentido, han advertido en el manifiesto que "se ha anunciado la incorporación de 210 efectivos de la Policía Nacional", pero que, "según los cálculos y datos de servicio que manejamos, esta cifra no se traduciría en un mayor número de patrullas disponibles en las calles, debido, entre otros factores, a las diferencias existentes en la organización de las jornadas laborales de ambos cuerpos".

"Por eso pedimos responsabilidad a quienes intervienen en el debate público. No se puede hablar de la reubicación de los guardias civiles como si trasladarlos a cualquier otro municipio no tuviera consecuencias", han reclamado.