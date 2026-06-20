Atrasado el encuentro entre la UD Almería y el Málaga CF por el impacto de una botella en el autobús del Málaga

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que el encuentro correspondiente a la vuelta de la Final del Playoff de ascenso a LaLiga EA Sports que enfrenta a la UD Almería y al Málaga CF ha sido atrasado a causa de un botellazo al autobús del conjunto malacitano.

Según ha emitido el Cuerpo en un mensaje difundido a los medios, el autobús ha recibido el impacto de una botella "rompiendo la mampara exterior de una de las lunas".

De este modo, por razones de seguridad, el trayecto del bus "fue más lento", mientras efectivos de la Policía Nacional "abrían paso para evitar más incidentes".

Además, han confirmado que no se han registrado reportes de heridos ni detenidos, mientras que han asegurado que no se ha producido ninguna carga policial.

Bajo este contexto, el balón ha comenzado a rodar a las 21,30 horas, mientras que se mantiene las tablas en el marcador al final de la primera parte.