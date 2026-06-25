La Audiencia acoge el juicio al joven acusado de agresión sexual a una menor en Chirivel (Almería) en julio de 2024

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha acogido este jueves la primera sesión de la vista oral contra el joven arrestado en julio de 2024 acusado de agredir sexualmente a una menor tras salir con ella de un bar de Chirivel al que había acudido para ver el partido de la final de la Eurocopa mientras que ella se encontraba la terraza con unas amigas.

La Fiscalía pide 13 años y medio de prisión para el acusado, quien durante su comparecencia en el juicio ha rechazado la agresión, toda vez que también se ha escuchado a los padres de la víctima así como a otros testigos aportados por las acusaciones, según han trasladado a Europa Press fuentes del caso.

La Sección Tercera ha admitido, en el marco de la cuestiones previas del juicio, una nueva prueba pericial basada en los mensajes de WhatsApp intercambiados entre los implicados así como un testigo solicitado por la defensa de cara a la segunda sesión, que se celebra este viernes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23,30 horas del día 14 de julio de 2024, cuando el procesado estaba en un bar de la Avenida de Andalucía de Chirivel y se acercó a la menor de 14 años en el momento de los hechos, a la que habría propuesto salir a dar un paseo, a lo que esta accedió.

Según la Fiscalía, el joven de 18 años entonces condujo a la menor a una calle sin salida donde la habría agredido sexualmente antes de abandonar el lugar de los hechos una vez finalizó. La víctima sufrió algunas lesiones físicas sin que fueran de carácter grave.

Además de las penas privativas de libertad, también se solicitan para el acusado ocho años de libertad vigilada, diez años de alejamiento e incomunicación respecto a la víctima y el pago de casi 31.000 euros por las lesiones y los daños morales causados, entre otras penas accesorias.