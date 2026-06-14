La Audiencia de Almería confirma la condena a tres 'riders' que dieron una paliza y atropellaron a un vecino

Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la pena de tres años de prisión a cada uno de los tres repartidores de comida rápida que en abril de 2022 dieron una paliza y atropellaron con una moto a un vecino que bajó a la puerta del restaurante de comida tex-mex situado en calle Calzada de Castro de la capital almeriense molesto por los ruidos que ocasionaban.

En su sentencia, consultada por Europa Press, la Audiencia rechaza la aplicación de atenuantes o eximentes que no fueron solicitadas por las defensas en el juicio de origen y descarta también anular las pruebas de vídeo que presentó la acusación particular ya que, en su momento, no fueron impugnadas ni se formuló protesta alguna contra su admisión.

No obstante, el tribunal apunta que la sentencia que condena a los tres repartidores y al establecimiento, en su caso como responsables civil subsidiario, "no descansa de manera principal" en las imágenes aportadas sino en otras contundentes pruebas como la declaración del propio perjudicado o el informe médico forense.

Asimismo, mantiene la agravante de abuso de superioridad en el delito de lesiones al constatar que la agresión se produjo en un enfrentamiento de 'tres contra uno', lo que anuló o redujo de forma significativa cualquier posibilidad de defensa por parte del perjudicado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13,30 horas del 14 de abril de 2022 cuando el vecino bajó de su domicilio a la puerta del establecimiento hostelero, donde se encontraban los acusados, molesto por los ruidos que se generaban.

Fue entonces cuando uno de los acusados cogió a la víctima y la tiró al suelo para darle "reiterados puñetazos", a lo que se sumó uno de los repartidores --que cuentan con antecedentes por un delito de lesiones leves-- el cual lo atropelló intencionadamente con una de las motos del restaurante, empleadas para el reparto de comida a domicilio.

A la paliza se sumó un tercer repartidor, quien también agredió en la cabeza al afectado mientras que este se encontraba en el suelo agarrado "fuertemente" por el cuello por otro de los agresores, ante lo que la juez de lo Penal apreció la "connivencia" con la que se realizó el ataque.

La magistrada valoró el relato mantenido por la víctima a la hora de explicar cómo fue la agresión conjunta, ya que el mismo se vio refutado por los informes médicos que acreditaban las lesiones frente a la versión de los acusados, que fue netamente exculpatoria pese a la existencia de un vídeo que pudo visualizarse al inicio del juicio.

La víctima sufrió importantes lesiones y fracturas en cabeza, con el implante parcial de un hueso que afectaba a su ojo izquierdo, de manera que tuvo estar hospitalizado once días toda vez que tardó otros 240 en curar de sus heridas físicas. La sentencia impuso también el pago de una indemnización global de 54.270 euros en favor del afectado.

El restaurante, cuyo dueño estaba presente en el momento de los hechos pero no intervino para frenar la agresión según declaró el afectado, también ha sido condenado como responsable civil subsidiario, por lo que deberá asumir el pago de las indemnizaciones en caso de que no lo hagan los repartidores.