El auditorio de Almería acoge el 13 de enero el estreno de 'Tara', "una obra inclusiva desde su gestación"

ALMERÍA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El auditorio municipal Maestro Padilla recibirá el día 13 de enero, a las 20,00 horas, el estreno absoluto de la obra de teatro 'Tara'. Se trata de una producción escénica profesional de la Fundación Music For All para el Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de Fundación La Caixa, Fundación Michelin y Luxeapers, y "que viene a ser resultado del trabajo formativo

realizado en primavera a través de 'Factoría con Alma', iniciativa coordinada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad".

"Una obra cien por cien inclusiva, desde su gestación hasta su interpretación que tendrá su puesta de largo en lo que será una de las primeras citas de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Las entradas están a la venta en*'www.crashmusic.es'*con precios entre 9 y 16 euros. La función será accesible para personas con discapacidad con espacio reservado para personas con resto visual, medidas inclusivas, lengua de signos y sobre títulos.

'Tara' es una obra creada por el director, poeta y dramaturgo almeriense Julio Béjar (Premio Nacional De Teatro Calderón De La Barca 2021) y cuenta con la producción de la Fundación Music For All. La obra se presenta en cuatro relatos distintos sobre personas pertenecientes a diferentes talleres formativos. 'Tara' se define como un proyecto con una "mirada sensible y abierta sin paternalismos".

La pieza teatral, como explican sus creadores, "es un canto a la contradicción y una defensa de lo imperfecto, entendiendo la imperfección como sinónimo de humano. El texto es resultado de la experiencia de unos talleres formativos que se impartieron con la idea de favorecer la empleabilidad de aquellas personas que tienen algo más difícil acceder al mercado laboral".

Y el objetivo era hacerlo a través de una obra que cuenta la historia de cuatro mujeres, María, Olga, Inma y Dori, que participaron en estos talleres. "Cuatro historias protagonizadas por ellas mismas y pasadas por el filtro de la autoficción que, a su vez, podrían ser la historia de

muchas otras personas".

ALMERÍA INVOCA EL ESPÍRITU DE LOS BEATLES

Almería vive "intensamente" la Navidad y lo hace con tradiciones vinculadas a estas fechas, y "otras convertidas en costumbres con el paso de los años". Y una de ellas es celebrar la relación de la ciudad con los Beatles, gracias a la estancia de John Lennon en la provincia para el rodaje de 'Cómo Gané La Guerra', y donde se inspiró para crear el himno 'Strawberry Fields Forever'.

En este sentido, este viernes se unieron un año más los numerosos seguidores para invocar la música de este legendario grupo británico en el

tradicional concierto organizado por la Asociación John Lennon Almería Forever, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, el Club de Mar y Sí FM.

Este movimiento cultural se transformó en letra y música anoche en el restaurante Club de Mar a través de excelentes instrumentistas que a lo largo de más de dos horas y media hicieron un repaso a algunos de los himnos más populares de la banda británica en sus distintas épocas. The Beatles Connection, con Chipo Martínez, Pepe Blanes y Antonio Álvarez, "hicieron suyas las canciones de los Beatles y las interpretaron con una calidad técnica y un talento muy aplaudido por el numeroso público".

El programa ha contado a su vez con la colaboración del pianista y

teclista Ramón García, From Beatles To You, y Antonio Pérez. "Momento especial para el concierto acústico de Diego Cruz, cantante y también concejal de Cultura, con el guitarrista Paco Rivas, que interpretaron tres temas que emocionaron, entre ellos 'Imagine'.

El ambiente que se respiraba era el mismo que seguramente se sentía cuando

actuaban los Beatles en The Cavern de Liverpool. La pasión colectiva se reflejaba desde la vestimenta, con numerosas camisetas de homenaje, como el sentimiento compartido con los hijos y amigos, que, juntos, no paraban de cantar y bailar. Un amor por la música, que cada año se repite en este ritual asentado en #AlmeríaesNavidad.