Auditorio Maestro Padilla de Almería acogió 'Parejas Imperfectas' el sábado con puesta en escena "elegante y simbólica"

Secuencia de 'Parejas Imperfectas', en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. - JOSÉ ANTONIO HOLGADO / AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla de Almería ha acogido este sábado 'Parejas Imperfectas', una obra que interpela al espectador sobre "cuestiones tan universales como la dependencia, la soledad o la fragilidad del ser humano". Lo hizo, además, a través de una puesta en escena "elegante y simbólica", con una pared giratoria "que actuó como eje narrativo y escenográfico, transformándose en las distintas estancias que habitaban los personajes".

Tal y como ha valorado el Consistorio local en una nota, a ello se sumaron cuatro interpretaciones "sólidas y profundamente humanas". De este modo, Toni Cantó, Mirela Balic, Lola Baldrich y Marcos Mayo construyeron "personajes creíbles, cargados de matices, capaces de transmitir con honestidad sus dudas, contradicciones y anhelos".

Dirigida por Bernabé Rico, la obra --texto del dramaturgo Martyna Majok, Premio Pulitzer de Teatro 2018 por 'Cost of Living'-- plantea un "retrato íntimo de cuatro vidas que se cruzan durante un periodo de cuatro meses". Lejos de encasillarse en un único género, la propuesta transitó entre el drama y la comedia con naturalidad, ofreciendo una experiencia escénica que es, en palabras del propio director, "un canto por la integración y la necesidad de conexión humana".

Sobre el escenario, Cantó ha destacado por su contención y profundidad, componiendo un personaje que transita entre la vulnerabilidad y la resistencia emocional. Su trabajo se apoya en "silencios elocuentes" y miradas que dicen tanto como el texto. Su pareja en la escena --su exmujer, que ha sufrido un accidente que le ha provocado tetraplejia--,Lola Baldrich ofrece una interpretación "madura y llena de matices", construyendo un "personaje complejo que encarna con precisión las contradicciones del afecto y la dependencia". Así, su presencia escénica "aporta peso dramático y equilibrio al conjunto".

Por su parte, Balic ha aportado frescura y una sensibilidad contemporánea, dotando a su papel de una energía "que equilibra fragilidad y determinación, conectando con el público desde la cercanía generacional". Finalmente, Marcos Mayo completa el cuarteto con una actuación "honesta y natural, capaz de sostener los momentos más íntimos con una verdad escénica que refuerza la credibilidad de la historia, y aportando un toque de humor muy fino". En este caso, la historia se centra en la relación entre una persona dependiente y su cuidadora.

En contexto, el montaje se apoya en un cuidado equipo técnico que "contribuye decisivamente" al resultado final. La escenografía, firmada por Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer (Aapee), ha destacado por "su funcionalidad y simbolismo", mientras que el vestuario de Pier Paolo Álvaro (Aapee) ha definido "con precisión" la identidad de cada personaje. La iluminación de José Manuel Guerra acompaña los cambios emocionales con sutileza, "creando atmósferas que refuerzan el relato". Completan el equipo Lucía Cerván como ayudante de dirección, Sergio Parra en la fotografía y Marisa Pino como directora de producción, en una producción impulsada por Triple F, Olympia Metropolitana y Niki Nakle Chonakle, con distribución de TalyCual.

De esta forma, 'Parejas imperfectas' no busca "respuestas fáciles ni finales complacientes". Su valor, según el Consistorio, reside precisamente en su capacidad para "mostrar la imperfección como rasgo inherente al ser humano, invitando al espectador a reconocerse en esas grietas". La función se cerró con una ovación que confirmaba "la conexión lograda entre escenario y patio de butacas".