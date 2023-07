El autor Álex García aborda los pilares de la productividad en su libro 'Reflexiones de un imbécil'

ALMERÍA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El autor Álex García aborda de forma "sencilla y humilde" en su libro 'Reflexiones de un imbécil' lo que considera como los tres pilares más importantes de la productividad: inversión, crecimiento profesional y estilo de vida.

"Me he inspirado en la falta de empatía con muchos de los libros de crecimiento personal que existen hoy en día. Muchos autores dan consejos sobre cómo hacerte millonario sin serlo, muchos hablan sobre el emprendimiento o la inversión partiendo de una base que no todo el mundo tiene", ha explicado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo.

García se cuestiona así asuntos como "¿quién puede invertir 100.000 euros en bolsa con 22 años?", "¿cuánta gente puede irse a EEUU a vivir allí, crear una startup y venderla por una fortuna sin un respaldo económico detrás?". También se pregunta "qué hay del crecimiento profesional por cuenta ajena del que nunca se habla".

"Incluso a día de hoy me encantan todos estos libros y los sigo comprando, pero a la hora de actuar y de pasar a la acción no consigo generar empatía con los autores porque, por lo general, no partimos de la misma base", ha detallado.

Según el sello de autoedición, "el lector se va a encontrar, según las palabras del propio autor, una lectura amena, divertida y sencilla". "Me gusta tomarme las cosas con mucho humor por lo que he tratado que la lectura sea así. Hay trucos que utilizo en mi día a día que comparto en el libro y experiencias que me han ocurrido con las que trato que el lector pueda entretenerse, aprender y sobre todo ayudarlo para sacar lo mejor de sí mismo".

El libro trata sobre la "reinserción no delictiva, un manual de vida de cómo no hacer las cosas" con el que trata de explicar las claves que tanto a nivel profesional, económico o personal pueden llevar a cualquier persona normal "a ser mejor o, dicho de otra forma, la historia de cómo cualquier imbécil puede evolucionar a ser un pelín menos imbécil".

"No hay ventajas ni atajos de inicio en este libro, no importan los estudios o el dinero que tengas, no importa lo idiota que hayas sido. Lo importante es que si un tipo como yo, tan torpe y defectuoso, he podido llegar a ser mejor, sin lugar a dudas tú también puedes", apunta el autor.

El libro se divide en cinco grandes bloques; una introducción, un bloque sobre gestión económica y familiar, otro sobre cómo evolucionar en la empresa privada, uno de filosofía de vida y por último un bloque con recursos técnicos, "siempre desde un punto de vista humilde, sencillo y divertido". Con él, "los lectores descubrirán su propio potencial y estarán equipados con las herramientas necesarias para superar obstáculos y lograr una vida plena y exitosa en todos los aspectos".

Álex García nació y creció en distintos barrios obreros de la ciudad de Madrid. Apasionado de los deportes y curioso por naturaleza, con apenas 34 años ha forjado un camino hacia el éxito personal y profesional. "Como autodidacta incansable, ha conseguido alcanzar el puesto de Service Line Manager en una de las empresas del Grupo IBM, demostrando su capacidad de aprendizaje y superación". También ha elaborado estrategias de inversión y creación de patrimonio para conseguir la libertad financiera.