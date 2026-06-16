Las autoridades llaman a la "tranquilidad" ante la final del play-off de ascenso entre la UD Almería y Málaga CF

Partido de play-offs entre el Málaga CF y la UD Almería en La Rosaleda disputado el pasado 14 de junio. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno de Almería, José María Martín, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" al tiempo que ha mostrado su confianza en el dispositivo de seguridad que se articulará el próximo sábado con motivo de la final del play-off de ascenso a Primera División que se disputará entre la UD Almería y el Málaga CF en el UD Almería Stadium.

"La Policía Nacional está preparada para que, ante cualquier situación en la que hubiera que garantizar la seguridad ciudadana, no haya ningún incidente", ha manifestado el subdelegado a preguntas de los medios, quienes han advertido la posible llegada de aficionados malaguistas a la ciudad sin entrada para acceder al estadio.

Cabe recordar que la Policía Nacional ya detuvo a diez personas de entre ambas aficiones a raíz de los disturbios que se registraron en el partido que se celebró en la capital almeriense el 19 de abril. Varios de ellos fueron acusados de delitos de desórdenes públicos y de incitación a cometer delitos por sus enfrentamientos durante la previa.

Martín ha señalado que la cercanía con la ciudad andaluza y el posible desplazamiento de personas sin entrada para ver el partido ha sido una "variable que también se tiene en cuenta" a la hora de diseñar el dispositivo mediante el que se ordenarán los flujos entorno al campo de juego.

En este sentido, ha adelantado su "bienvenida" a todos los forofos de fuera de la provincia que acudan a disfrutar del encuentro. "Aquí acogemos a todo el mundo bien, pero evidentemente, a los que vengan con otras intenciones, aquí no van a tener lugar", ha advertido.

Así, ha pedido a los aficionados que tengan intención de acudir a ver el partido que "se tomen el tiempo necesario" para poder acceder "con comodidad", "cierta antelación" y sin "precipitación" de última hora para "evitar grandes aglomeraciones".

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan los 365 días del año para garantizar la seguridad ciudadana y, por supuesto, ante grandes eventos o grandes acumulaciones de público, como puede ser este próximo sábado", ha dicho con la confianza de que "todo se desarrolle bien".