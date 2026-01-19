Auxilian a un hombre herido en una pierna encaramado en la ladera de una cala de Cabo de Gata (Almería)

Rescate de la Guardia Civil en una cala de Cabo de Gata (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre que resulto herido en una pierna durante la tarde de este domingo y que se encontraba encaramado en la ladera de la Cala Montoya, ubicada en Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Fue sobre las 18,00 horas cuando se recibió un aviso en el que se alertaba de la situación del herido, quien no se podía desplazar, por lo que se movilizó la patrullera 'Río Nacimiento' del Servicio Marítimo así como a patrullas territoriales para desplazarse al lugar.

A su llegada, según ha explicado la Comandancia en una nota, una embarcación auxiliar de la 'Río Nacimiento' accedió a la cala para comprobar el estado del herido, quien presentaba una posible fractura en la pierna izquierda.

Así, y ante la dificultad que presenta el terreno, se solicitó apoyo al Grupo de Rescate Especial de Montaña (Greim) de Granada, cuyos miembros se desplazaron hasta el puerto de San José en Níjar para ser trasladados por la patrullera hasta el lugar del accidente.

Ya sobre las 1,30 horas de este lunes, la tripulación de la embarcación junto con el personal del Greim regresó al lugar y pudo rescatar al herido, que llegó al puerto de San José sobre las 2,30 horas para ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.