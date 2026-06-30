La Avenida del Mediterráneo y el paso de La Goleta de Almería reabren al tráfico este miércoles tras meses de obras

Archivo - Parada de autobús urbano en la Avenida del Mediteráneo de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Avenida del Mediterráneo de Almería así como el paso de la zona de La Goleta van a reabrir al tráfico este miércoles tras meses de afecciones derivadas de las obras de integración de las vías del tren a su paso por la ciudad para la llegada de la Alta Velocidad.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, se ha congratulado ante la inminente apertura de la vía tras la supresión del puente que salvaba la Avenida de Montserrat y la incorporación de una rotonda para facilitar el tráfico en este punto.

En declaraciones a los medios, ha valorado la recuperación de la práctica normalidad del tráfico en la ciudad con respecto a las obras del soterramiento, del que ha destacado su "buen avance" con la previsión de que las obras finalicen este mismo año.

Al respecto, la empresa que presta el servicio municipal de transporte urbano 'Surbús' ha anunciado el restablecimiento del servicio en la Avenida del Mediterráneo a partir de este miércoles, lo que supone la vuelta a las rutas habituales de las líneas 3, 4, 11 y 12.

"Creo que es un éxito compartido, un éxito común", ha dicho antes de resaltar el "impulso del Gobierno de España" a una obra que "está transformando y que va a transformar la ciudad de Almería" en la que colaboran "distintas administraciones, tanto local como autonómica".

En este sentido, ha valorado el papel del Consistorio a la hora de atender la reordenación de la circulación en la ciudad ante los "trastornos y perjuicios" que han sufrido los vecinos pero que se están "resolviendo de manera muy satisfactoria".