El Ayuntamiento de Almería anuncia un proyecto piloto con más de 600 bicicletas eléctricas de gestión público-privada

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Movilidad Urbana y Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha anunciado durante el Pleno municipal la próxima puesta en marcha de un proyecto piloto de un año de duración para implantar en la ciudad un sistema de bicicletas eléctricas compartidas, que contará con más de 600 unidades en una primera fase, en el marco de un modelo de colaboración público-privada.

Casimiro ha precisado que la iniciativa "no tendrá coste alguno para la ciudad" y que permitirá "ordenar el espacio público y aportar datos reales sobre la demanda y los patrones de uso", además de servir para "ajustar la ordenanza de 2017" que regulaba este servicio.

El edil 'popular' ha detallado que el proyecto se basa en un diagnóstico previo elaborado por la consultora Método Ambiental, que ha identificado "las debilidades y fortalezas de la red ciclista para actuar de forma prioritaria".

Además, ha precisado que el contrato de mejora y mantenimiento del carril bici "está a punto de adjudicarse" e incluirá la revisión de trazados, la mejora de la conectividad entre barrios y el refuerzo de la señalética y la seguridad.

El concejal de Deportes ha señalado que actualmente existen 235 zonas de aparcabicis y patinetes eléctricos, aunque con un nivel de ocupación bajo, por lo que el Consistorio evaluará su ubicación y ampliación en función de los datos que aporte el nuevo sistema.

"Mientras tanto ya hemos iniciado actuaciones de envergadura, como el repintado antideslizante del carril bici del paseo marítimo o de Padre Méndez, donde hay una alta densidad de centros educativos", ha manifestado.

El edil ha expresado que "más vale un gramo de acción que una tonelada de intención" y ha subrayado que el sistema de colaboración público-privada permitirá que "el operador asuma la inversión y la gestión, mientras el Ayuntamiento define, regula y supervisa el servicio sin comprometer recursos públicos".

Casimiro ha argumentado que los modelos puramente municipales "han demostrado ser insostenibles en ciudades medianas por su alto coste y problemas de vandalismo", y que la experiencia previa en otras capitales "justifica la necesidad de esta fase piloto" en Almería.

Asimismo, ha destacado el trabajo educativo y de concienciación que impulsa su área, con programas como 'Andando y en bici al cole', talleres de educación vial, itinerarios seguros o el proyecto 'Conoce Almería pedaleando'. "La educación es el eje que articula el cambio de cultura y de movilidad que queremos impulsar en nuestra ciudad", ha afirmado.

PODEMOS-IU-VERDES

La intervención del concejal ha tenido lugar durante el debate de una moción presentada por el Grupo Municipal de Podemos-IU-Verdes, defendida por su portavoz Alejandro Lorenzo, quien ha reclamado al Ayuntamiento que "cumpla lo que ya aprobó hace años" y ponga en marcha el Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas, con gestión "pública y directa".

"Ocho años después seguimos sin una sola bicicleta, sin una sola estación y sin una sola explicación", ha reprochado al equipo de gobierno, al que ha acusado de "diseñar una ciudad pensada exclusivamente para el coche privado".

Lorenzo ha recordado que "en ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza miles de personas utilizan a diario el servicio público de bicicletas" y ha considerado "absurdo y surrealista" que en Almería se debata sobre su implantación.

La moción pedía, además, un plan de ampliación y conexión de carriles bici, la creación de aparcamientos seguros y la promoción de la movilidad sostenible "como herramienta de justicia social".

APOYO DEL PSOE Y ABSTENCIÓN DE VOX

El concejal del Grupo Municipal Socialista José Fernández ha anunciado el voto favorable de su grupo, al coincidir en la necesidad de impulsar la movilidad ciclista y afear "la falta de previsión y planificación" del equipo de gobierno.

"Tenemos una ciudad con un clima extraordinario y una orografía que invita a desplazarse en bici o a pie, pero seguimos viendo carriles bici mal diseñados o directamente peligrosos", ha señalado.

Asimismo, Fernández ha acusado al PP de "improvisar constantemente" y ha defendido que "una ciudad moderna se construye con previsión y voluntad política, no con anuncios vacíos".

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Almería Martín de los Reyes ha reconocido que "el uso de la bicicleta es positivo en todos los casos", pero ha rechazado la creación de un servicio municipal de alquiler por considerarlo "un gasto superfluo".

Ha defendido "un rediseño global de la red de carriles bici" que garantice la separación de peatones y ciclistas y ha alertado de los "numerosos accidentes provocados por patinetes eléctricos en el paseo marítimo". Vox ha apoyado "la revisión del trazado" pero ha pedido que la gestión de bicicletas "corresponda a la iniciativa privada".

La moción de Podemos-IU-Verdes ha sido rechazada con 19 votos en contra, ocho a favor y ninguna abstención. Lorenzo ha lamentado la falta de apoyo, aunque ha asegurado que dará "un voto de confianza" al equipo de gobierno tras el anuncio del proyecto piloto.