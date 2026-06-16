El Ayuntamiento de Almería aprueba la oferta de empleo público de 2026 con 77 plazas, 16 para promoción interna

Archivo - La concejal de Economía, Contratación y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en junta de gobierno local la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026 para personal funcionario de carrera, una propuesta que contempla un total de 77 plazas de las que 16 son de promoción interna.

Entre las plazas de nuevo ingreso se incluyen cinco plazas de técnico de administración general, cinco de psicólogo, 13 de policía local, una de inspector del servicio de extinción de incendios y 13 plazas de bombero, además de tres plazas de técnico auxiliar de bibliotecas, una de animador cultural, ocho plazas de auxiliar de administración general, cinco de vigilante y siete de subalterno.

De entre las 61 plazas de nuevo ingreso, 57 corresponden al turno libre y cuatro se reservan a personas con discapacidad, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La concejala de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, ha incidido en el "compromiso" del gobierno local con "el fortalecimiento de los servicios públicos municipales, la generación de empleo estable y de calidad y la planificación responsable de los recursos humanos".

La edil ha subrayado la importancia de reforzar especialmente los servicios de seguridad y emergencias, de modo que "la incorporación de nuevos efectivos en la Policía Local y en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios permitirá consolidar la capacidad operativa de ambos cuerpos y garantizar una respuesta más eficaz ante las necesidades de la ciudad".

En el caso concreto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la oferta incorpora nuevas plazas destinadas a completar su estructura organizativa y adecuar sus recursos humanos a las necesidades operativas del servicio, "reforzando así uno de los dispositivos esenciales para la protección y seguridad de los almerienses".

Muchas de las plazas incluidas en esta oferta corresponden a puestos que actualmente vienen siendo desempeñados de forma temporal y cuya cobertura definitiva permitirá dotar de mayor estabilidad a la organización municipal, reforzando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la calidad de los servicios públicos.

Lara ha incidido en que "esta planificación permite anticiparnos a las necesidades futuras de personal, garantizar el relevo generacional en aquellos servicios con un elevado número de jubilaciones previstas y seguir construyendo una administración más sólida, eficiente y preparada para afrontar los retos de los próximos años".

PROMOCIÓN INTERNA

Junto a las plazas de nuevo ingreso, la oferta reserva 16 plazas para promoción interna, una medida orientada a favorecer el desarrollo profesional y la carrera administrativa de los empleados públicos municipales.

Las plazas incluidas en este apartado corresponden a dos plazas de letrado, una de técnico superior de prevención, una de inspector de Policía Local, dos de subinspector de Policía Local, tres de sargento bombero y siete de músico del Grupo C1.

La responsable municipal de Función Pública ha destacado que "la promoción interna constituye una herramienta fundamental para reconocer la experiencia, el mérito y la capacitación de los empleados públicos, al tiempo que contribuye a mejorar la organización municipal y a aprovechar el talento existente dentro de la propia administración".

"La de 2026 es una de las ofertas de empleo público más relevantes aprobadas por el Ayuntamiento en los últimos años, tanto por el volumen de plazas ofertadas como por su impacto directo en la mejora de servicios estratégicos para la ciudad y de la estructura administrativa municipal", ha trasladado Lara en una nota.

En este sentido, ha señalado que "la incorporación de nuevos efectivos permitirá dar respuesta a necesidades organizativas existentes en distintas áreas municipales, mejorar la atención que se presta a los ciudadanos y continuar avanzando en la modernización y eficacia de la administración local".

La propuesta aprobada responde a las necesidades de recursos humanos detectadas en la organización municipal y cuenta con el respaldo favorable de la mesa general de negociación.