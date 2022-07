El Ayuntamiento de Almería aprueba en pleno el reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana

ALMERÍA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en pleno este lunes de forma definitiva el Reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana después de que no se hayan presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública.

El texto del nuevo reglamento ha sido aprobado con los votos favorables del grupo municipal del PP, del concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, las abstenciones del grupo municipal del PSOE y el voto en contra de Ciudadanos.

El portavoz municipal de Cs, Miguel Cazorla, ha señalado que el voto en contra ha sido por "respeto a todos los vecinos que no han sido consultados" y ha criticado que se constituye "al margen de los representantes legales" como lo son las federaciones de asociaciones de vecinos, FAVAS, o el Comité Vecinal de la capital.

Cazorla ha afeado al equipo de gobierno que, después de siete años, "no haya tomado cartas en el asunto" y ha trasladado su "temor" de que al Consejo General de Participación Ciudadana "le van a dar la misma utilidad que al Consejo Social, los Consejos Sectoriales, el Consejo de Patrimonio, el defensor del ciudadano o las juntas de distritos que o no existen o no se convocan".

Ciudadanos ha pedido la retirada del punto del orden del día hasta que no se consensuara el texto con los representantes vecinales, propuesta que ha sido rechazada.

El Consejo General de Participación Ciudadana de Almería, adscrito al Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, se constituye como órgano consultivo de participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y acciones derivadas de las competencias municipales del Ayuntamiento de Almería. Transcribe literalmente el Reglamento Orgánico, aprobado por unanimidad en febrero de 2021.

Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la moción del PSOE para mejorar la urbanización del barrio de El Diezmo. La portavoz socialista, Adriana Valverde, ha saludado qur todos hayan convenido en la necesidad de realizar ya las obras para dotar de acera e iluminación el tramo de la Carretera de Níjar que colinda con ese núcleo "y que tan necesitado está de una mejora desde hace años".

Entre los acuerdos de la moción socialista también figura la ejecución de un espacio libre con jardines y parterres y equipamientos de servicio de interés público y social.

Valverde ha trasladado que espera que la moción "no caiga en saco roto como muchas otras que se han aprobado en Pleno" y ha recordado que el PGOU vigente prevé en esa zona esas actuaciones desde 1998.

Por su parte, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado

la ejecución de las obras, antes de final de año, de acerado y alumbrado público en la Carretera de Níjar-Los Molinos y ha precisado que los trabajos a realizar consistirán, además de en la demolición del actual vallado, en la ejecución de 700 metros cuadrados de nuevo acerado.

La corporación también ha aprobado, en este caso por mayoría, la moción socialista para la sustitución paulatina de la gravilla de los parques infantiles municipales por otra superficie amortiguante "más segura, higiénica y accesible". En concreto, se encuentranen barrios como El Toyo, Costacabana, Barrio San Luis, Los Ángeles, Almadrabillas, Piedras Redondas, Cabo de Gata o La Cañada.

la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha defendido la gestión municipal respecto a las zonas de juegos infantiles y ha dicho que de casi 200, solo 20 son de grava.

Ha sostenido que, si bien mayoritariamente se apuesta por suelos continuos de pavimento sintético o césped artificial, "hay también sectores y colectivos vecinales que vienen demandando pavimento natural para las zonas de juegos (grava/arena, cortezas de coníferas, virutas de madera o césped natural), por considerarlo sostenible, porque es respetuoso con el medio ambiente, tiene excelentes propiedades amortiguadoras, y mucha capacidad drenante", ha asegurado.