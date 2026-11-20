Archivo - Archibo - Votación durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente este viernes el Presupuesto General Municipal para 2027, que asciende a 318,7 millones de euros, un 7,05 por ciento más que en el ejercicio anterior, con los 15 votos a favor del PP y los 12 en contra de todos los grupos de la oposición.

PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes Con Almería han reprochado la subida de impuestos de los últimos años, la reducción de las inversiones y la falta de ejecución de proyectos municipales.

Las cuentas, las últimas del actual mandato, han salido adelante gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno que preside María del Mar Vázquez, quien ha defendido que se trata del "mayor presupuesto de nuestra historia", destinado a reforzar los servicios públicos, la protección social y los proyectos de transformación urbana.

Durante la sesión extraordinaria, celebrada en la Casa Consistorial, la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha destacado que el presupuesto se ha aprobado dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de enero.

El presupuesto consolidado alcanza los 318.685.947 euros, mientras que el propio del Ayuntamiento se sitúa en 279.899.265 euros, un 8,69 por ciento más que en 2026. Entre las principales partidas destacan los 52,7 millones destinados a protección social, de los que 36,5 millones corresponden a ayuda a domicilio, cuya dotación aumenta más de un 53 por ciento.

Las cuentas también incorporan cerca de 25 millones de euros adicionales para grandes contratos municipales, como los de limpieza, recogida de residuos y conservación de zonas verdes, mientras que la empresa municipal 'Almería XXI' dispondrá de 35,2 millones para proyectos de vivienda protegida.

LA OPOSICIÓN: "PROMESAS REFRITAS" E IMPUESTOS

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fátima Herrera, ha calificado el presupuesto de "una auténtica máquina del tiempo instalada en la desidia" y "un corta y pega sistemático de grandes maquetas, de eslóganes vacíos y promesas refritas".

Herrera ha afeado al equipo de gobierno que existan 60 partidas de inversión sin ejecutar, según el avance de liquidación de 2026, mientras el gasto en festejos aumenta un 53 por ciento, desde 2,6 millones hasta más de cuatro millones de euros.

La portavoz socialista también ha puesto en duda el precio de las viviendas protegidas y la falta de actuaciones en los barrios, al considerar que "Almería merece mucho más que propaganda".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Juan Francisco Rojas, ha criticado que la inversión directa del Ayuntamiento se reduzca un 35,5 por ciento, hasta los 7,5 millones de euros.

"¿De qué transformación hablan si recortan 4,16 millones la inversión con respecto al año pasado y de cada cien euros que prevén gastar en 2027, solo 2,70 van a inversiones directas?", ha preguntado.

Rojas ha atribuido el aumento del presupuesto a las subidas de impuestos de los últimos años y ha advertido de que el gasto corriente crece más de un 18 por ciento, mientras las cuentas "huelen a una subida de impuestos tras las elecciones municipales".

Asimismo, ha acusado al PP de recuperar proyectos sin ejecutar en 2026 con partidas inferiores, como la rehabilitación del Mercado de Plaza Pavía, con un recorte del 60 por ciento, o las actuaciones en el entorno de Virgen del Socorro que pierden un 69 por ciento. "No ejecutan lo que prometen y reciclan lo que les interesa, bajando partidas a discrecionalidad", ha reprochado.

El concejal de Podemos-IU-Los Verdes Con Almería, Alejandro Lorenzo, ha acusado al PP de elaborar el presupuesto sin atender las propuestas de la oposición ni las reivindicaciones sindicales. "No hay ni una sola moción de las aprobadas por la oposición recogida en estos presupuestos", ha lamentado.

Lorenzo ha cuestionado las promociones de vivienda protegida, con precios que ha situado en torno a los 200.000 euros, y ha reclamado ampliar el parque público de alquiler. Además, ha criticado la gestión de los servicios municipales mediante concesionarias, la falta de mejoras en la limpieza y la necesidad de ampliar la plantilla de servicios sociales.

Frente a las críticas de la oposición, Lara ha defendido la inversión municipal prevista para 2027. "Quien diga que este presupuesto tiene una baja inversión está haciendo una lectura incompleta y puramente contable de una foto fija", ha asegurado.

La edil ha explicado que las grandes actuaciones financiadas con fondos europeos se incorporan al presupuesto durante el ejercicio y ha situado por encima de 150 millones de euros las inversiones municipales ejecutadas, en ejecución o previstas durante el mandato, de los que cerca de 90 millones corresponden, según ha señalado, a proyectos ya ejecutados.

Entre los proyectos para 2027 figura el Plan de Actuación Integrado 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030', que movilizará cerca de 20 millones de euros con financiación europea.

Asimismo, el presupuesto recoge 12,7 millones en gastos de capital, con partidas de 1.965.000 euros para espacios públicos, 600.000 euros para vehículos de bomberos, 500.000 euros para colegios y 300.000 euros para presupuestos participativos.

La alcaldesa también ha reiterado su compromiso de alcanzar las 600 viviendas protegidas durante el mandato y ha anunciado nuevas actuaciones en los barrios, mejoras en el alumbrado público, parques y espacios deportivos, así como la ampliación de las líneas de transporte urbano y servicios nocturnos.

AUSENCIA DE UNA PARTIDA PARA EL TRANVÍA

Durante el debate, Lorenzo ha lamentado la ausencia de financiación para el tranvía anunciado por la Vázquez y ha recordado que la regidora planteó este proyecto durante una entrevista en la que se comprometió a estudiar su viabilidad. "Le confieso que no he sido capaz de encontrar la partida presupuestaria para el tranvía", ha señalado.

El edil ha reprochado al equipo de gobierno que esta propuesta, que según ha indicado figuraba en el programa electoral del PP, no tenga reflejo en las cuentas municipales para 2027.

En una segunda intervención, Lorenzo ha ironizado con que "el único sitio" donde los almerienses pueden coger un tranvía es "en esa hemeroteca que recopila todas sus falsas promesas y sus mentiras", ante la falta de respuesta a sus preguntas.

CASI MEDIO MILLÓN EN RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO

De otro lado, el Pleno ha votado conjuntamente cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de casi 500.000 euros, que han salido adelante con los 15 votos a favor del PP, ocho en contra del PSOE y la coalición Con Almería y cuatro abstenciones de Vox.

El expediente de mayor cuantía corresponde al Patronato Municipal de Deportes, por 279.132 euros, seguido de dos expedientes del área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, por 171.849 y 34.578 euros, respectivamente.

Los otros dos reconocimientos corresponden a las áreas de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, por 6.675 euros, y Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, por 4.635 euros.