El Ayuntamiento de Almería aprueba la reforma del entorno de la Iglesia de San Miguel de Cabo de Gata por 800.000 euros

Recreación del proyecto de reforma del entorno de la Iglesia de San Miguel de Cabo de Gata, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la reforma integral del entorno de la Iglesia de San Miguel de Cabo de Gata, una actuación con un presupuesto base de licitación de 800.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las obras afectarán a la Plaza de la Iglesia y a las calles Iglesia, La Estrella del Mar, Chozas y Las Barcas.

La portavoz del equipo de Gobierno y concejala delegada del Área de Obras Públicas, Sacra Sánchez, ha informado de los acuerdos aprobados en la última Junta de Gobierno Local, relativos a la mejora de espacios urbanos y costeros del municipio.

La actuación sobre la barriada de San Miguel, pendiente ahora de licitación, abarcará una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados y se enmarca en el compromiso municipal de poner en valor la barriada de Cabo de Gata, tal y como recoge el programa electoral con el que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se presentó a las elecciones municipales de 2023.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, el proyecto permitirá renovar esta zona céntrica, mejorar las condiciones de accesibilidad y facilitar la movilidad peatonal, "optimizando el uso y funcionalidad de un espacio de especial interés turístico, comercial y residencial como es el entorno de la Iglesia".

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato de obras para la reforma del pavimento del paseo marítimo de la playa de la Almadraba de Monteleva, además de la instalación de mástiles para banderas de certificaciones y galardones en distintas playas del término municipal.

El contrato, adjudicado a la empresa Calares, Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., cuenta con un presupuesto de 163.350 euros y un plazo de ejecución de un mes. Esta actuación se incluye en la planificación municipal para la mejora integral de los espacios costeros, "con el objetivo de modernizar infraestructuras, reforzar la accesibilidad y aumentar la seguridad de usuarios y visitantes".

En el caso del paseo marítimo de la Almadraba, se actuará sobre una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados y se sustituirá el actual pavimento de madera por encachado de piedra sobre base de hormigón, una solución que "mejora la durabilidad, reduce el mantenimiento y se integra mejor en el entorno litoral".

Además, el proyecto contempla la reparación y ampliación de la rampa de acceso a la playa, así como la renovación de la cabina de los puestos de socorrismo, con lo que "mejorará tanto la accesibilidad como las condiciones del servicio de vigilancia".

De forma complementaria, se ejecutarán las cimentaciones y la instalación de agrupaciones de mástiles destinados a la exhibición de banderas de calidad en tres playas del municipio: Costacabana, junto a la calle Rhin; El Toyo-Retamar, en Camino de la Ballesta; y San Miguel de Cabo de Gata, en calle La Lecha.