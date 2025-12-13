El Ayuntamiento de Almería y 'Atende' rinden homenaje a las más de mil auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio

Foto familia del Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la capital, 'Atende'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la capital, 'Atende', han rendido homenaje a las más de mil profesionales que cada día se encargan de cuidar a las más de 3.200 personas mayores que requieren de este servicio en la ciudad en una gala que tuvo lugar en la noche de este viernes en el Teatro Cervantes.

"Vosotros cuidáis con las manos, con la cabeza y, sobre todo, con el corazón", les ha trasladado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en sus palabras de bienvenida a los asistentes. Acompañada por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; por el concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda; por el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Bellido, y por el gerente de Atende en Almería, Diego López, la alcaldesa ha valorado el trabajo "esencial" de todas las profesionales, mayoritariamente mujeres y un diez por ciento de hombres, porcentaje que está creciendo en los últimos años, que conforman este servicio, según ha recogido el Consistorio en una nota.

"Sois el rostro cercano de una administración que quiere estar al lado de quienes más lo necesita", ha asegurado. Vázquez ha destacado "la apuesta clara y decidida" del Ayuntamiento de Almería "para dar a los mayores el lugar que se merecen".

"Si los abuelos son vitales para las familias, también lo son para el proyecto de ciudad que estamos construyendo", ha valorado antes de enumerar algunas iniciativas municipales como el impulso del V Plan para las Personas Mayores, el Consejo del Mayor, el Bono Bus gratuito, la concesión de subvenciones para las personas que trabajan con el colectivo o la celebración del Día del Mayor en la Feria de Almería, entre otras.

"Nada de esto sería posible sin profesionales como vosotras, que sois capaces de escuchar, acompañar, entender y apoyar, haciendo que casa uno de vuestros mayores se sienta único y especial. Sois mucho más que cuidadoras: sois apoyo, sois sonrisa, sois aliento. Sois, en definitiva, piezas clave en la Almería que queremos seguir construyendo: una ciudad más humana, más cercana y más inclusiva", ha concluido la alcaldesa.

Por su parte, Aránzazu Martín ha querido agradecer, en nombre del Gobierno andaluz, "algo que no siempre aparece en los informes, en los datos ni en las estadísticas: vuestra humanidad, vuestra entrega, vuestro cariño. Porque detrás de cada persona hay una historia. Detrás de cada usuario atendido hay una vida que estáis sosteniendo con vuestra generosidad". "Vosotros hacéis mucho más que un trabajo, estáis cuidando lo más valioso que tiene nuestra sociedad, la dignidad de las personas", ha asegurado la delegada del Gobierno de la Junta.

Durante la gala, que ha concluido con unas palabras del gerente de Atende y la tradicional foto de familia, se han entregado reconocimiento a las auxiliares jubiladas este año además de a una representación del servicio actual y ha habido actuaciones musicales.

Para finalizar, Diego López ha trasladado que uno de los objetivos de esta gala "es hacer visible la labor esencial que a diario realizan las auxiliares". "Es visible para la gente, usuarios y familias, que lo recibe y para las profesionales que lo prestan, pero a día de hoy no es una tarea tan visible para el resto de la sociedad y con acciones como estas queremos que conozcan un poco más la labor tan fundamental que se presta", ha incidido.

"El servicio de ayuda a domicilio es, a día de hoy, el mejor instrumento para nuestros mayores. Es una inversión que se realiza y que llega directamente a los usuarios y sus familias, cada vez a más en la ciudad de Almería", ha concluido.