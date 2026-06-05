El Ayuntamiento de Almería celebra el Mes del Medio Ambiente con 37 actividades gratuitas para todos los públicos

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, durante la presentación de la tercera edición del Mes del Medio Ambiente. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha este mes de junio la tercera edición del Mes del Medio Ambiente, una iniciativa con 37 actividades gratuitas para todos los públicos que llevará talleres, campañas de sensibilización, visitas guiadas y acciones de concienciación a playas, barrios y espacios públicos de la ciudad.

La programación se estructura en tres grandes ejes: el cuidado de las playas, el reciclaje y el bienestar animal, con propuestas orientadas a promover el respeto por el entorno, la tenencia responsable de mascotas y la participación ciudadana en la mejora y el cuidado de la ciudad, según ha señalado el Consistorio en una nota.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha destacado que esta iniciativa "consolida una programación que ya se ha convertido en una cita de referencia para acercar la educación ambiental a la ciudadanía", con la implicación de vecinos, escolares, asociaciones y entidades en acciones concretas para cuidar Almería.

"El medio ambiente no se protege solo; se protege con pequeños gestos diarios, con formación, participación y concienciación", ha subrayado el edil almeriense.

Entre las primeras actividades previstas figuran la visita guiada a la Planta de Reciclaje en Cuevas de los Medina, la jornada 'Cuidando nuestra playa' en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, Costacabana, Cabo de Gata, Retamar y la playa de San Miguel, el taller del Día del Medio Ambiente en el Paseo de Almería, la exposición 'La Playa Habla' y el taller 'Peque-científicos', en colaboración con el Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería (UAL).

La programación continuará con campañas como 'Cuida tu barrio', 'Pipis y tenencia responsable de mascotas', 'Mi Playa Bonica', 'Recicla en tu playa' y 'Contenedor transparente', orientadas a sensibilizar sobre la limpieza urbana, el uso correcto de los contenedores, la convivencia en los espacios públicos y la responsabilidad ciudadana en el mantenimiento de una ciudad "más limpia y sostenible".

También se han previsto actividades vinculadas al bienestar animal, entre ellas la campaña de tenencia responsable de mascotas, el taller sobre bienestar animal y método CER dirigido a personal municipal, así como la iniciativa 'Conoce el Cepaama', que acercará a la ciudadanía la labor del Centro de Protección y Adopción Animal de Almería.

Las playas tendrán un protagonismo especial dentro de esta tercera edición con acciones de concienciación como 'Playa sin humo', 'Mi Playa Bonica', 'Por una noche de San Juan responsable' y 'Recicla en tu playa', que se desarrollarán en espacios como el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, El Zapillo, Costacabana, Cabo de Gata, Retamar y la playa de San Miguel.

La educación ambiental y la divulgación científica también estarán presentes mediante visitas guiadas y talleres en colaboración con la UAL, como las exposiciones de meteoritos, las visitas al Pabellón de Historia Natural, el taller 'Arte y Botánica III' o la visita sobre el cráter de impacto de Alhama de Almería.

ARTE URBANO

El programa incluye además propuestas creativas como el proyecto de arte urbano 'Almería recicla y crea', para vincular sostenibilidad, participación vecinal y expresión artística.

En esta iniciativa, grafiteros urbanos y colectivos de diferentes asociaciones transformarán espacios públicos con la creación de grafitis educativos "que fomenten la sostenibilidad, el reciclaje y la limpieza urbana".

Urdiales ha señalado que "esta tercera edición refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una Almería más limpia, más sostenible y más consciente de la importancia de cuidar sus espacios naturales y urbanos".

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas, "porque cada acción cuenta y porque el cuidado de nuestra ciudad empieza por nosotros mismos en cada calle, en cada barrio, playa o espacio público".

El Mes del Medio Ambiente 2026 se desarrollará durante todo junio con actividades gratuitas, campañas de sensibilización, talleres, exposiciones y acciones participativas en diferentes enclaves de Almería.

Todas las actividades son gratuitas y la mayoría no requiere inscripción previa. La programación completa podrá consultarse en la página web municipal, en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento de Almería y de Almería Sostenible y a través de la App Almería Ciudad.