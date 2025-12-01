El Ayuntamiento de Almería comunica en un pleno extraordinario la renuncia de Javier Aureliano García como concejal

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Almería en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado este lunes un pleno extraordinario y urgente para dar cuenta de la renuncia a su acta de concejal del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

La salida se ha producido tras su detención hace casi dos semanas en la segunda fase del caso 'Mascarillas' y después de dejar también el resto de sus cargos públicos, lo que ha obligado al Gobierno local (PP) a reorganizar su representación en el Ayuntamiento.

La renuncia presentada por García ha llevado a solicitar la credencial de la siguiente aspirante de la lista, Ana María Triguero Sánchez, número 17 del PP. El secretario municipal ha indicado que corresponde pedir dicha credencial, de modo que el trámite ha quedado iniciado y la nueva edil podrá incorporarse a la corporación cuando tome posesión del acta.

La portavoz del equipo de Gobierno local, Sacramento Sánchez, ha calificado la decisión como "personal, responsable y coherente" y ha destacado el trabajo que el exconcejal desarrolló entre 2003 y 2011, una etapa en la que impulsó "proyectos importantes" como el bulevar de El Alquián o de La Cañada, el plan de renovación del alumbrado, la modernización del alcantarillado o las primeras peatonalizaciones de estaciones de la ciudad.

Además, ha defendido que el PP "acata la separación de poderes" y que "serán solamente los jueces" quienes aclaren la investigación en curso, mientras ha acusado a la oposición de buscar "crispar" y "embarrar todo lo que hay alrededor".

LA OPOSICIÓN RECLAMA AUDITORÍAS

El Grupo Socialista, por medio de su portavoz, Fátima Herrera, ha considerado que la renuncia "marca un antes y un después" tras más de dos décadas de presencia de García en el Ayuntamiento. Herrera ha asegurado que la investigación "abre un abismo de dudas" sobre su gestión y ha precisado que, según la defensa del investigado, los hechos bajo análisis se remontan a expedientes de 2016.

La concejal del PSOE ha planteado "preguntas incómodas, pero legítimas" sobre la actividad del exconcejal y ha pedido aclarar si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado documentación al Ayuntamiento en relación con la causa. Asimismo, ha exigido una "auditoría externa y exhaustiva" para revisar los contratos vinculados a García con el fin de evitar que la ciudad "viva con la sombra de la sospecha".

El concejal de Vox Juan Francisco Rojas ha relacionado la renuncia con lo ocurrido "en la casa de todos los almerienses" y ha afirmado que el PP ha defendido que la institución está "por encima de las personas" mientras el PSOE "ha hablado de dignidad" pese a contar, según ha reprochado, "con una exalcaldesa de Garrucha imputadísima por desfalco, malversación y prevaricación".

Rojas ha recordado la condena a siete años de prisión del exvicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez Montoya y ha sostenido que "no podemos pecar de hipocresía uno y otro".

En este sentido, ha cuestionado cómo se ha llegado "a estos extremos", ha afirmado que "todas las medidas de control fallan" y que "los controles fallan porque están diseñados por personas que saben cómo hacerlos fallar", además de reclamar auditorías externas que garanticen "limpieza total en las instituciones".

Por su parte, el concejal de Podemos-IU-Verdes Alejandro Lorenzo ha afirmado que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, "ha traído la sombra de la corrupción a este salón de plenos" y ha vinculado la renuncia de García al caso "Mascarillas", al tratarse, según ha dicho, de la salida del "número dos" de la lista del PP en un contexto de "presunta corrupción".

Lorenzo ha descrito la operación policial en la que la UCO detuvo al expresidente de la Diputación junto a otros cargos y ha enumerado los delitos investigados, de modo que ha señalado que el caso "ha sacudido a la política almeriense como no se había visto ya en más de una década". Asimismo, ha acusado al PP de mantener "décadas de impunidad" y ha afirmado que el PP "es el vehículo en España de la corrupción".