El Ayuntamiento de Almería confirma las cuentas de 2026 tras la inadmisión de alegaciones con el voto del PP

Archivo - Ayuntamiento de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes definitivamente los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 297,7 millones de euros --un 7,2 por ciento más que el ejercicio anterior--, tras la inadmisión de 20 alegaciones presentadas por el grupo municipal Podemos-IU-Verdes y haber obtenido únicamente el respaldo del equipo de gobierno (PP).

La concejal de Economía, Vanesa Lara, ha defendido que el presupuesto municipal que entrará en vigor con el inicio del año, ya que "representa el compromiso firme de este equipo de gobierno con el progreso de la ciudad y el bienestar de todos los almerienses".

La edil ha criticado la falta de apoyo por parte de los partidos de la oposición ante unas cuentas que "no dejan a nadie atrás con políticas sociales realistas y transforman la ciudad con inversiones de gran envergadura", toda vez que también contemplan "23 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio", entre otras partidas.

"Es un presupuesto responsable y realista, que prioriza la mejora de los servicios públicos, la dinamización del centro histórico y la mejora de los barrios, al tiempo que garantiza la estabilidad financiera del ayuntamiento", ha asegurado.

Lara ha insistido en que "la aprobación definitiva, unas cuentas que reflejan la visión de futuro de una Almería que avanza, que moderniza sus infraestructuras, que apuesta por la sostenibilidad y que impulsa la economía local". "Un presupuesto pensado para seguir construyendo una ciudad más viva, más atractiva y con más oportunidades para todos", ha afirmado.

La concejal ha lamentado "la falta de un marco presupuestario estatal" y ha recordado que "llevamos tres años consecutivos sin presupuestos generales del presupuesto", lo que "supone un obstáculo". No obstante, ha destacado que "en Almería hemos demostrado que la buena gestión y la previsión permiten seguir avanzando".

Además, ha detallado que el presupuesto 2026 "incluye las rebajas del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de vehículos, compensando la subida estatal de la tasa de recogida de residuos". Asimismo, ha señalado que "incorporamos al presupuesto la renovación de contratos esenciales, como la recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes" con "más tecnología, sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos".

UN "MODELO AGOTADO"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha criticado duramente el "modelo agotado" que propone el PP con los presupuestos para una ciudad "donde importa más la foto que la gestión, más el decorado que la realidad y más el titular que la vida cotidiana de la gente", ha criticado.

Herrera ha afeado que el equipo liderado por la alcaldesa María del Mar Vázquez "abandona los servicios públicos" y "olvida los barrios" con unos presupuestos mediante los que "sube los impuestos a las familias" e "ignora el comercio de proximidad".

"Señora alcaldesa, ha convertido usted este ayuntamiento en un escenario fotográfico", le ha reprochado a la primera edil, ha quien ha acusado de "no gobernar" para ser "la protagonista de su propia película, una película que le financiamos todos los almerienses".

En esta línea, ha echado en falta apuestas serias por el medioambiente y la vivienda pública, dado que las que se ejecutan se vende "a precios astronómicos que prácticamente ningún almeriense se puede permitir". "Este es exactamente su modelo de ciudad, señora alcaldesa", ha insistido.

La portavoz socialista ha criticado que el Ayuntamiento se dedique a "vender humo y a subir impuestos" mientras "nuestros servicios públicos se vendrán cada vez más". "Estos presupuestos son la enésima renuncia del PP para transformar Almería", ha lamentado.

La concejal del PSOE ha señalado que los presupuestos "no mejoran los servicios públicos, que no mejoran los barrios, que no mejoran el caos de tráfico que usted misma ha generado en la ciudad, que parece una yincana de atascos diarios con obras sin coordinación, donde nada se planifica y donde todo se parchea".

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU-Verdes, Alejandro Lorenzo, ha afeado la inadmisión de las alegaciones de su grupo que, entre otros aspectos, solicitaban el cobro de una tasa turística de tres euros por noche, el cobro del IBI de propiedades con uso lucrativo de la Iglesia Católica, el recargo de IBI para vivendas vacías o el pago de una tasa por cajeros automáticos en la vía pública, entre otros aspectos.

"Prefieren seguir regalando la ciudad a fondos de inversión, a buitres, a grandes capitales", ha asegurado Lorenzo, para quien este presupuesto "es fundamentalmente ideológico al servicio de los intereses privados y contra los intereses de los barrios trabajadores de Almería".