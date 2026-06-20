El Ayuntamiento de Almería da la bienvenida al Verano 2026 con un amplio programa, turístico y deportivo

Imagen de pistas deportivas en la playa de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha dado este fin de semana la bienvenida al verano con un amplio programa, turístico y deportivo. Impulsado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, en colaboración con el Área de Ciudad Activa, Movilidad y Deportes, nace con el objetivo de poner en valor "la estrecha relación de la ciudad con el mar, su entorno natural y su privilegiado litoral" mediante una programación que "combina ocio familiar, deporte, cultura y divulgación astronómica".

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha participado este sábado, en el programa deportivo y ha destacado las posibilidades de la playa y el mar para la práctica de la actividad física y como atractivo del destino almeriense, según ha informado el Consistorio en una nota.

"Hemos mostrado a vecinos y visitantes la enorme variedad de disciplinas deportivas que pueden practicarse en nuestras playas y en nuestro litoral, para que Almería siga siendo una ciudad activa. También visualizamos Almería como destino de experiencias activas, vinculadas al mar, al deporte y al bienestar", ha afirmado.

Las actividades son gratuitas y repartidas por la playa de El Palmeral, Costacabana y Cabo de Gata. Antonio Casimiro ha asistido a algunas en El Palmeral del amplio programa, gratuito: vóley playa, rutas en barco, pádel surf, piragua, piragüismo y barco dragón.

La playa de Costacabana ha acogido actividades vinculadas a los deportes de viento y deslizamiento, con sesiones de surf, wing foil y kite. Por su parte, en el entorno de Cabo de Gata se han desarrollado actividades de kayak y snorkel.

Debido a las previsiones de viento, la mayoría de actividades deportivas de esta tarde, sábado, y este domingo, pueden suspenderse. Hay que consultar el QR accesible en el Instagram y Facebook del Patronato Municipal de Deportes, y ahí contactar con cada club.