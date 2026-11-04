El Ayuntamiento de Almería defiende una inversión de más de 1,6 millones en tres años para atender a personas sin hogar

Pleno del Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería ha defendido una inversión superior a 1,6 millones de euros durante los últimos tres años para atender a las personas sin hogar, en una sesión plenaria en la que ha sido rechazada, con los votos en contra de PP y Vox, una moción del PSOE para reforzar los recursos del Centro Municipal de Acogida y recuperar servicios residenciales destinados a este colectivo.

La propuesta socialista, defendida por el concejal Antonio Ruano, reclamaba mayores recursos económicos y profesionales para atender a las personas en situación de calle, además de implantar un sistema de "puerta única" que permita acceder a los distintos servicios de acogida y asistencia disponibles en la ciudad.

Ruano ha reconocido las mejoras realizadas en el Centro Municipal de Acogida, aunque ha considerado necesario reforzar la atención y recuperar la financiación destinada a cuatro pisos gestionados por Cruz Roja para ofrecer alojamiento a personas sin hogar.

Frente a estas peticiones, el concejal de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud, Óscar Bleda, ha reivindicado una inversión aproximada de 1,2 millones de euros en la reforma del Centro Municipal de Acogida, de los que más de 200.000 euros corresponden a aportación municipal.

Bleda ha destacado el refuerzo de la Unidad de Calle desarrollada en colaboración con Accem, cuyo servicio ha pasado de una dedicación de 20 horas a jornada completa mediante un convenio superior a 85.000 euros, así como los acuerdos de colaboración con Hijos de Sión, Casa Nazaret y el Comedor de La Milagrosa.

El edil 'popular' ha asegurado que el Consistorio trabaja en la implantación del sistema de puerta única a través de la Mesa de Personas Sin Hogar, donde, según ha explicado, ya se ha presentado su funcionamiento. "No pueden presentar como una novedad algo en lo que llevamos tiempo trabajando junto a las asociaciones y los profesionales que conocen de primera mano las necesidades de estas personas", ha afirmado.

Ruano, por su parte, ha cuestionado que este sistema esté operativo y ha reprochado al equipo de gobierno que el PSOE no participe en las reuniones de la Mesa de Personas Sin Hogar. Según ha señalado, la iniciativa responde a las demandas trasladadas por profesionales y entidades.

Desde Vox, la concejala Manuela Martín ha rechazado las afirmaciones socialistas sobre la financiación de los recursos de Cruz Roja y ha sostenido que la finalización del programa responde al vencimiento de un contrato que ya no contempla nuevas prórrogas, una circunstancia que, según ha defendido, no implica que deban desaparecer los servicios de atención.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El Pleno ha abordado una modificación presupuestaria de 1.085.404 euros, destinada principalmente a reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia, que recibirá 807.478 euros adicionales ante el incremento de usuarios y de horas de atención prescritas por la Junta de Andalucía durante 2026.

La concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha defendido esta dotación para garantizar la continuidad del servicio. "Nuestra prioridad es garantizar que ninguna persona dependiente quede desatendida y que un servicio tan sensible continúe prestándose con normalidad y calidad", ha señalado.

La modificación incluye también más de 161.000 euros para actuaciones relacionadas con el ciclo integral del agua, entre ellas el suministro de agua desalada y las intervenciones en el depósito de la Pipa Alta, así como 100.000 euros para Almería Turística, destinados a proyectos de la red museística, y 8.647 euros para completar inversiones en zonas de juegos infantiles y espacios biosaludables.

Lara ha explicado que estas cantidades proceden de una redistribución de créditos disponibles, sin incrementar el endeudamiento municipal, y ha defendido también los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondientes a servicios de vigilancia, control de accesos en bibliotecas y salas de estudio, representación procesal y movilidad.

Entre estos expedientes figuran 28.622 euros por servicios de vigilancia de espacios culturales, 153.799 euros por el control de accesos en instalaciones municipales y 49.339 euros en honorarios de representación procesal, además de otras cantidades relacionadas con los servicios de movilidad y control del tráfico. "No existen facturas en los cajones", ha afirmado la concejala.

CÁTEDRA DE HISTORIA DEL ANDALUCISMO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, con el voto en contra de Vox, el convenio entre el Ayuntamiento, la Universidad de Almería (UAL) y la Fundación Alejandro Rojas Marcos para crear la Cátedra 'Historia del Andalucismo', destinada a impulsar la investigación, la formación y la divulgación sobre la evolución histórica del movimiento andalucista.

El acuerdo contempla una aportación municipal de 120.000 euros, distribuida en cuatro anualidades de 30.000 euros entre 2026 y 2029, que permitirá financiar publicaciones, jornadas, congresos y otras actividades académicas relacionadas con esta materia.

La concejala de Presidencia, Innovación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha defendido el carácter académico de esta iniciativa frente a las críticas de Vox. "Esta cátedra no adoctrina, investiga; no impone, analiza; y no busca reescribir la historia, sino conocerla mejor", ha afirmado.

NUEVAS DENOMINACIONES DE CALLES

La Corporación municipal ha aprobado también nuevas denominaciones para distintos espacios públicos de la capital, entre ellas la Plaza Arquitecto Enrique López Rull, situada en el entorno de la calle Celia, en reconocimiento a la trayectoria de este arquitecto almeriense de finales del siglo XIX y principios del XX.

Asimismo, se ha acordado dedicar al imaginero Antonio Joaquín Dubé de Luque un tramo de la actual calle José Ángel Valente, entre la calle General Castaños y el entorno del Convento de las Puras, a petición de la Hermandad del Prendimiento y otras corporaciones cofrades vinculadas a su obra.

En La Cañada de San Urbano, un tramo de la calle Antonio Quirós pasará a denominarse Doctor José Luis Blanco Coronado. Además, el Pleno ha aprobado seis nuevos nombres para las vías del ámbito urbanístico UA-CR-1, en Castell del Rey: Príncipe Felipe, Reina Astrid, Sánchez Toca, Francisco Guzmán del Rey, Juan Manuel de Oña Navarro y Antonio Castillo Torres.

HUELGA DEL 11N, GRANADA Y VIRGEN DEL MAR

En cuanto a las mociones, el Pleno ha rechazado una iniciativa de Podemos-IU-Verdes Con Almería para respaldar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por cuestiones relacionadas con los salarios, el acceso a la vivienda y los servicios públicos. La propuesta ha contado con el apoyo del PSOE y la coalición, frente al voto en contra del PP y Vox.

La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha defendido el respeto del PP al derecho constitucional de huelga, aunque ha cuestionado los planteamientos políticos de la convocatoria.

En relación con el conflicto laboral de Surbus, incluido en la iniciativa, Sánchez ha defendido que la solución debe alcanzarse mediante una negociación entre la empresa concesionaria y los representantes de los trabajadores.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una moción de apoyo institucional a la candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y ha respaldado la conmemoración del 525 aniversario de la aparición de la Virgen del Mar, patrona de Almería, que se celebrará en 2027.

La iniciativa incluye el apoyo a la solicitud que la Hermandad trasladará a Loterías y Apuestas del Estado para que uno de los sorteos de Lotería Nacional de diciembre de ese año esté dedicado a esta efeméride. Esta moción ha salido adelante con el respaldo del PP, PSOE y Vox, y el voto en contra de Con Almería.