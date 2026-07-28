El Ayuntamiento de Almería destina 37.000 euros a cinco convenios para mayores, salud mental y violencia de género

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y representantes de cuatro de las entidades firmantes de los convenios sociales. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha firmado cinco convenios sociales por un importe total de 37.000 euros para reforzar la atención a las personas mayores, las personas con problemas de salud mental y las mujeres víctimas de violencia de género.

Los acuerdos se han suscrito con la Universidad de Almería (UAL), la Asociación de Amigos de Mayores de Almería (Adama), Feafes Almería Salud Mental 'El Timón' y la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral, así como con la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción, según ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que el Ayuntamiento trabaja para construir "una sociedad más activa, saludable e inclusiva, donde todas las personas convivan en bienestar".

Vázquez ha señalado que el gobierno municipal se apoya, entre otros agentes, en las entidades sociales, que "conocen de primera mano las necesidades de cada colectivo" y ayudan a que los servicios municipales lleguen a más almerienses.

La regidora ha agradecido el trabajo de las cinco entidades y del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, dirigida por la concejala Paola Laynez, y ha subrayado que los convenios "realmente repercutirán en el día a día de los almerienses, especialmente en las personas vulnerables". Asimismo, ha incidido en la labor de los voluntarios, que "de manera desinteresada dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás".

El Ayuntamiento ha renovado su apoyo a la UAL con una aportación de 15.000 euros para el proyecto 'Universidad de Mayores', una iniciativa que nació durante el curso 2000-2001 con el respaldo municipal y que cuenta en la actualidad con 598 estudiantes en la capital.

El programa "favorece el aprendizaje permanente, impulsa la autonomía personal, fortalece el sentimiento de pertenencia y contribuye a prevenir el aislamiento social entre las personas mayores".

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha señalado que la Universidad de Mayores ha cumplido 25 años y desarrolla un papel "fundamental", ya que aporta conocimientos y favorece la socialización. "Almería fue el primero que nos acogió y sigue apoyándonos después de 25 años, por lo que estoy muy agradecido a la alcaldesa", ha afirmado.

El segundo acuerdo se ha suscrito con Adama, que recibirá una subvención de 3.000 euros para desarrollar el proyecto 'Por un envejecimiento más activo y saludable'.

La iniciativa comprende 60 talleres anuales que reúnen a más de un millar de participantes y que imparten 40 voluntarios mayores en el Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros. Las actividades incluyen teatro, baile, canto, tradiciones y disciplinas artísticas.

El presidente de Adama, José Luis Friebel, ha explicado que son "voluntarios mayores" que atienden a otras personas mayores con el objetivo de "favorecer un envejecimiento activo y evitar la soledad no deseada".

En el ámbito de la salud mental, Feafes Almería Salud Mental 'El Timón' contará con una subvención de 6.000 euros para el programa 'Actividades psicosociales para la mejora en Salud Mental-Almería 2026'.

El proyecto incluye atención individualizada a usuarios y familiares, grupos de ayuda mutua y talleres de arteterapia, jardinería, relajación, hábitos saludables, actividad física adaptada, creatividad y ocio inclusivo, además de café-tertulias. Su objetivo es "favorecer la recuperación, mejorar la calidad de vida y combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental".

La presidenta de 'El Timón', Cristina González, ha afirmado que lleva 30 años dedicada a la salud mental y que, gracias al convenio, la entidad puede atender "tanto a las personas afectadas como a las familias".

Por su parte, la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral recibirá 10.000 euros para desarrollar el proyecto 'Luz Violeta', dirigido a promover la recuperación integral, el bienestar emocional, la autonomía y la inclusión social de las mujeres víctimas de violencia de género.

El programa beneficiará a más de diez mujeres y contempla atención social individualizada, asesoramiento psicológico y jurídico, intervención en situaciones de crisis y derivación a recursos de empleo. También incluye talleres grupales de autoestima, empoderamiento, igualdad, habilidades sociales, gestión emocional y ocio.

La presidenta de la asociación, Beatriz María Leiva, ha indicado que el convenio ofrece asesoramiento psicosocial y talleres grupales a mujeres víctimas de violencia de género. "Lo llevamos a cabo en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande", ha precisado.

El quinto convenio, dotado con 3.000 euros, permitirá a la Sociedad Andaluza de Psicología en Acción desarrollar el 'Proyecto Escucha 2026', destinado a acercar la atención psicológica a la ciudadanía.

La iniciativa contempla espacios de escucha, encuentros psicoeducativos, acciones de sensibilización, el Punto Verde por la Salud Mental y jornadas divulgativas para promover el autocuidado emocional, la prevención y la creación de redes comunitarias de apoyo.

La presidenta de la entidad, Isabel Fernández Medina, ha explicado que pretenden "acercar la psicología a los ciudadanos" y ha añadido que este año han incorporado la atención al duelo.