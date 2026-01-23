El Ayuntamiento de Almería espera obtener "frutos" durante 2026 de los 25 encuentros con operadores y compañías en Fitur

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, participa en una reunión con representantes de EasyJet en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, confía en que los 25 encuentros con touroperadores, compañías aéreas y de cruceros así como con agencias de viaje durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) "acaben dando sus frutos durante 2026".

Acompañado por técnicos de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), el edil ha estado en las tres jornadas de trabajo para mostrar la capital como destino turístico y entablar sinergias con otros eventos, de modo que ha resaltado "importancia de las reuniones" celebradas y coordinadas con la Diputación y la Junta de Andalucía.

"Hemos mantenido encuentros con distintas empresas del sector turístico activo y deportivo, un turismo que va en auge en los últimos años y por el cual hemos apostado decididamente", ha dicho De la Blanca quien, de igual modo, ha mostrado las posibilidades culturales de Almería y, dentro de estas, "un patrimonio tan importante como es su guitarra, su museo y la figura de Antonio De Torres", ha añadido.

El Ayuntamiento y la Diputación han mantenido reuniones conjuntas con responsables de aerolíneas y turoperadores con el objetivo de potenciar la conectividad. Uno de estos encuentros ha tratado sobre una iniciativa para consolidar nuevos destinos con la colaboración de otras instituciones como la Junta de Andalucía o la Autoridad Portuaria.

Otro de los encuentros se ha centrado en la creación de paquetes turísticos con compañías británicas para que sigan creciendo los visitantes de este país, el principal destino emisor a la provincia y la capital.

Además, se ha seguido avanzando en una estrategia conjunta entre ambas instituciones con compañías aéreas que aún no operan en el aeropuerto de El Alquián para que en próximas fechas se cierren nuevos destinos con ciudades europeas en vuelos regulares y, del mismo modo, se han analizado otras líneas de colaboración para potenciar el turismo de cruceros en 'Costa de Almería'.

En este sentido, el Ayuntamiento se ha reunido con las compañías 'EasyJet Holidays', que tiene conexión con Reino Unido, con el objetivo de aumentar su oferta en Almería insertando paquetes turísticos; y con 'Wizzair' para estudiar la apertura de una posible línea.

Del mismo modo, el Área de Turismo también ha tenido un encuentro con la compañía de cruceros 'Intercruises', de la mano de la Fundación Bahía Almeriport, para atraer más cruceros a la ciudad en 2027 "aprovechando la finalización de las obras del puerto". La reunión con la aerolínea canaria Binter ha servido para renovar los vuelos entre Almería y Las Palmas por segundo año consecutivo, de modo que ya están a la venta para la temporada de abril a octubre.

GASTRONOMÍA

Durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el Ayuntamiento de Almería ha puesto en valor el turismo gastronómico, un turismo que año tras año concentra a un mayor número de visitantes que buscan la excelencia culinaria con la que cuenta Almería.

En este sentido, De la Blanca ha mantenido reuniones con ayuntamientos cercanos como Murcia, Málaga o Salobreña (Granada) para realizar "intercambios de sabores con cada uno de ellos".

El concejal de Turismo también se ha reunido con los responsables del evento 'The Champions Burger', con el objetivo de que apuesten nuevamente por Almería en su ruta del año 2026. Además, el área ha tenido un encuentro con la agencia china 'Lucrea', que busca destinos españoles con turismo gastronómico para temporada baja.

Este mismo viernes el Ayuntamiento se ha reunido con la empresa 'Head of the Kitchen', de Masterchef World, para realizar acciones promocionales de turismo gastronómico. Del mismo modo, Pérez de la Blanca también se ha reunido con los organizadores de 'Fallers Pel Món' para futuros eventos de esta organización en la ciudad.

Dentro de la amplia programación de trabajo del Ayuntamiento, durante Fitur se han realizado reuniones con distintas administraciones y compañías "para realizar intercambios culturales, tanto a nivel nacional como internacional, de nuestro museo de la guitarra y su figura, Antonio De Torres", ha relatado Pérez de la Blanca.

Así, el Ayuntamiento ha mantenido encuentros con los ayuntamientos de Ronda (Málaga), Cádiz o Granada "para unir sinergias y poner en valor el turismo cultural a través de un elemento tan importante como es la guitarra", ha reconocido el edil.

Además, se ha reunido con la directora de Turismo de Italia en España, para explicarle igualmente este proyecto cultural que gira en torno al lutier de La Cañada, Antonio de Torres. Del mismo modo, también se ha reunido con representantes municipales de la ciudad portuguesa de Braga para una acción conjunta de intercambio guitarrístico.