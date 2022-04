El Ayuntamiento de Almería felicita a Salmerón por el pregón de Semana Santa 2022 y le impone el Escudo de Oro

ALMERÍA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha felicitado al pregonero de la Semana Santa 2022 Antonio Salmerón Gil y le ha impuesto el Escudo de Oro de la ciudad a Salmerón al finalizar su exaltación.

Un acto que se ha celebrado en el Teatro Apolo y donde ha estado acompañada por el Obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Isaac Vilches y el presentador José Luis Cantón Pavón, en un acto con el que se ha dado inicio a una nueva Semana Mayor en la capital en el penúltimo fin de semana de Cuaresma, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado.

"Dos años han tenido que pasar para que Antonio Salmerón Gil pueda exaltar a la Semana Santa de Almería. El Hermano Mayor de Estudiantes ha pregonado este mediodía la Pasión almeriense en un Teatro Apolo repleto de cofrades junto a autoridades eclesiásticas, militares y civiles de nuestra ciudad", ha manifestado el Ayuntamiento.

El ExHermano Mayor de Estudiantes, José Luis Cantón, ha sido el encargado de presentar a la persona que cogió su testigo en esta hermandad del Miércoles Santo almeriense.

"Las circunstancias de la vida han querido que finalmente sea en este 2022, en el que la Agrupación de Hermandades cumple 75 años de vida, cuando pronuncies el pregón querido Antonio", ha indicado.

"Antonio, Almería te está esperando con impaciencia, pregonero es tu hora", ha finalizado Cantón Pavón tras una presentación "cargada de amistad y de cariño" hacia el pregonero.

Justo después ha sido el turno del pregonero, quien ha comenzado su intervención con una prosa hacia Almería y su Semana Santa. Salmerón ha proseguido conjugando versos mientras sonaba de fondo la marcha 'La Esperanza de María' interpretada a piano.

"Ningún cofrade imaginó que el Domingo de Ramos se quedase huérfano esperando sus estrenos, que el camino más corto al templo sería el pasillo de la casa o que los aplausos atesorados para una semana se fueran desgranando a las ocho de la tarde. Han pasado dos años desde aquel 14 de marzo que enmudeció todo", ha avanzado el pregonero, que "ha emocionado a todos lo allí presentes con una exaltación llena de amor y de esperanza".

El pregonero ha hecho un recorrido por todas y cada una de las hermandades que en justo una semana recorrerán las principales calles de Almería. Salmerón Gil ha querido finalizar este recorrido por cada cofradía de la ciudad con su corporación, Estudiantes. Con el sonido del piano al fondo, se ha deshecho en elogios hacia su Señor de la Oración y hacia su Virgen del Amor y Esperanza.

"Esto no es ni más ni menos que lo que sentís cualquiera de vosotros por vuestra devoción. Os invito a que cerréis los ojos y penséis en vuestra imagen", ha insistido Salmerón mientras ha sonado la voz de María José Gil y el piano de Daniel Albarrán.

"No me olvides nunca Almería porque siempre he sido tuyo y estoy hecho de ti y acepta este regalo fraguado desde el más profundo amor. Cofrades, amigos, hermanos ya es vuestra esta historia de amor hacia Almería y hacia su Semana Santa", ha concluido.