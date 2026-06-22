El Ayuntamiento de Almería habilita hasta el martes cinco refugios climáticos ante la alerta naranja por calor extremo

Archivo - Exterior del edificio Katiuska de Almería, uno de los refugios climáticos habilitados ante la alerta naranja por altas temperaturas. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha habilitado hasta este martes cinco refugios climáticos municipales ante la alerta naranja por altas temperaturas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con previsiones de hasta 39 grados.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, los espacios climatizados son el Palacio de los Juegos Mediterráneos, el Mercado Central, la Biblioteca Central José María Artero, el edificio Katiuska y el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), ubicado en la Plaza Vieja.

La medida se enmarca dentro de las actuaciones preventivas impulsadas por el Ayuntamiento para reducir el impacto del calor en la población, especialmente entre las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, las personas sin hogar y otros colectivos de riesgo.

El Palacio de los Juegos Mediterráneos permanecerá habilitado como refugio climático durante este lunes y este martes, en horario de 9,00 a 23,00 horas. Asimismo, el Mercado Central ampliará su apertura hasta las 21,00 horas para ofrecer a la ciudadanía un espacio climatizado durante las horas de mayor incidencia del calor.

La Biblioteca Central José María Artero ofrecerá también una alternativa con horario ininterrumpido durante la alerta naranja, mientras que el edificio Katiuska quedará habilitado desde las 8,30 hasta las 21,30 horas. Por su parte, el CIP estará disponible igualmente en horario de 10,30 a 21,00 horas.

REFUERZO A COLECTIVOS VULNERABLES

De forma paralela, el Área de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud ha reforzado las actuaciones dirigidas a las personas más vulnerables. El Centro Municipal de Acogida y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios intensificarán su labor asistencial y de seguimiento.

La Unidad de Calle desarrolla, ya desde hace días, labores de información, atención y reparto de agua entre las personas sin hogar y otros colectivos especialmente expuestos a los efectos del calor.

Estas actuaciones se desarrollan de forma coordinada entre distintas áreas municipales "para garantizar una respuesta eficaz ante la alerta meteorológica y contribuir a la protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía".

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación y prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con patologías previas.