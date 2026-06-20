El Ayuntamiento de Almería informa sobre las afecciones de tráfico que provocarán las obras de integración ferroviaria

Imagen de las obras de integración ferroviaria. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha informado que, con motivo de las obras de integración ferroviaria, fase 2, que se están ejecutando actualmente, a partir del lunes, 22 de junio, se producirán en puntos estratégicos afectaciones sobre el tráfico rodado. La empresa responsable de las obras de ejecución del soterramiento ha trasladado la planificación prevista para la realización de distintos trabajos de aglomerado y finalización de viales en el entorno de la Avenida de la Vega, Camino de la Goleta y Avenida del Mediterráneo, actuaciones que conllevarán afecciones temporales al tráfico rodado durante los próximos días.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de tres actuaciones de especial relevancia tanto desde el punto de vista de la movilidad urbana como del propio desarrollo de las obras del soterramiento, ya que permitirán avanzar en la recuperación progresiva de la circulación en zonas especialmente afectadas por la ejecución de este proyecto estratégico para la ciudad.

La planificación de los trabajos ha sido diseñada para ejecutarse de forma consecutiva y coordinada, de manera que la finalización de una actuación permita el inicio de la siguiente. Esta secuencia responde al objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y favorecer, en la medida de lo posible, la movilidad durante el desarrollo de las obras, garantizando especialmente la conexión entre los ejes norte y sur de la ciudad.

El calendario previsto de actuaciones es el siguiente; en la avenida de la Vega, los trabajos de aglomerado entre el 22 y 23 de junio, y la apertura al tráfico prevista será el 24 de junio. Se crea así este paso alternativo para continuar con los sucesivos cortes previstos. Por otro lado, en el camino de la Goleta estarán los trabajos de aglomerado entre el 24 y 25 de junio. La apertura al tráfico será el 30 de junio (en la medida que sea posible está fecha podrá verse adelantada).

Asimismo, en la avenida del Mediterráneo estarán los trabajos de aglomerado entre el 25 y 26 de junio. Una vez abierta al tráfico la avenida de la Vega, se procederá al corte temporal de la Avenida del Mediterráneo para completar los trabajos previos al aglomerado. El corte está previsto para la mañana del día 24 de junio, coincidiendo con jornada festiva, con el fin de reducir al máximo la incidencia sobre la circulación y la actividad diaria de la ciudad. La apertura al tráfico será el 30 de junio.

De acuerdo con esta planificación, la previsión es que las tres zonas queden abiertas al tráfico el próximo 30 de junio, lo que supondrá un importante avance en la recuperación de la movilidad urbana y en el desarrollo de las obras del soterramiento.

Todos estos trabajos y su planificación se han coordinado de manera permanente entre la dirección de las obras, el Ayuntamiento de Almería y la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad, minimizar las afecciones al tráfico y facilitar la movilidad durante la ejecución de las actuaciones previstas.

La Policía Local establecerá los dispositivos de regulación y control necesarios y velará por el correcto desarrollo de esta importante actuación, integrada en el conjunto de las obras del soterramiento que transformarán de manera definitiva la movilidad y la configuración urbana de la ciudad.

El Ayuntamiento de Almería ha agradecido la comprensión y colaboración de vecinos, conductores y usuarios de estas vías ante las molestias temporales que puedan ocasionar estos trabajos, necesarios para continuar avanzando en una infraestructura clave para el presente y futuro de Almería.