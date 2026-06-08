El Ayuntamiento de Almería inicia los trámites para reformar el Mercado de Regiones con 600.000 euros

Archivo - Exterior del antiguo Mercado de Regiones en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trámites para la reforma integral del antiguo Mercado de Regiones, una actuación con una inversión prevista de 600.000 euros con la que el Consistorio busca recuperar y modernizar este edificio municipal del barrio, actualmente destinado a uso dotacional y sede de asociaciones vecinales y colectivos sociales.

La junta de gobierno local ha aprobado la contratación de los servicios para la redacción del proyecto, dirección de obra y responsable del contrato para la remodelación integral del inmueble, uno de los acuerdos incluidos en el paquete de licitaciones, proyectos y adjudicaciones municipales que suma cerca de 3,5 millones de euros, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

La concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul y portavoz municipal, Sacramento Sánchez, ha anunciado la licitación de este contrato, con un presupuesto base de 50.905 euros, IVA incluido, y un plazo de 75 días para la elaboración del proyecto técnico. Los interesados en concurrir a esta licitación tienen de plazo hasta el 17 de junio, según recoge el anuncio publicado en el portal de contratación.

Sánchez ha destacado que el Ayuntamiento "sigue avanzando en el compromiso adquirido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, con los vecinos del barrio de Regiones para impulsar la transformación y mejora de este espacio municipal, adaptarlo a las necesidades actuales y garantizar su conservación futura".

La actuación prevista contempla la reforma interior y exterior del edificio, así como la adecuación de los espacios exteriores, tanto del patio central como de las zonas de acceso al inmueble. La inversión global estimada alcanza los 600.000 euros para modernizar, mejorar la funcionalidad y poner en valor unas instalaciones que constituyen un punto de encuentro para la vida social y asociativa del barrio.

El inmueble fue construido en 1946 como mercado de abastos y centro neurálgico comercial de la barriada de Regiones Devastadas, y conserva un destacado interés arquitectónico por su configuración inspirada en los zocos mediterráneos, con un amplio patio central rodeado de arcadas, un pórtico monumental de acceso y cuerpos laterales rematados por cúpulas.

La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, entre el patio central, los pabellones perimetrales y los elementos arquitectónicos más representativos del conjunto, "con el objetivo de reforzar su funcionalidad, mejorar su estado de conservación y garantizar un mejor servicio a los usuarios".

NUEVO HUERTO URBANO EN PLAZA DE TOROS

La junta de gobierno local también ha dado 'luz verde' al proyecto para la ejecución de un nuevo huerto urbano municipal en el barrio de Plaza de Toros, una actuación de carácter social, medioambiental y participativo que supone una inversión de 300.000 euros.

El nuevo huerto se ubicará en las inmediaciones de la calle Hoyo de las Tres Marías, junto al Paseo de la Caridad y detrás del CEIP Los Millares, en una parcela de 2.725 metros cuadrados consensuada con los residentes del barrio.

El proyecto contempla dos explanadas diferenciadas para albergar espacios de cultivo, una de ellas en la parte baja de la parcela para facilitar el acceso y uso por parte de personas con movilidad reducida, además de medidas de integración ambiental para "minimizar el impacto de las actuaciones y mejorar la calidad paisajística del entorno".

El equipamiento se sumará a los tres huertos urbanos municipales actualmente en funcionamiento en los barrios de Los Ángeles, Araceli y Piedras Redondas, para los que recientemente se han adjudicado trabajos de mantenimiento y reparación por importe cercano a los 10.000 euros.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y RENOVACIÓN DE VALLADOS

Entre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local figura también la aprobación de la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma TAO de administración electrónica del Ayuntamiento de Almería. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.220.285 euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de un año adicional de prórroga.

Esta contratación permitirá dar continuidad al proceso de modernización administrativa emprendido por el Consistorio, con actualizaciones tecnológicas y mejoras en interoperabilidad, seguridad y accesibilidad, además de avances en la simplificación de los procedimientos y en la mejora de la atención a ciudadanos y empresas.

Asimismo, la junta de gobierno local ha aprobado la memoria técnica valorada para las obras de conservación destinadas a la reposición y sustitución de barandillas y vallados en distintos puntos de la ciudad, con una inversión de 214.572,46 euros.

Los trabajos permitirán restituir elementos de protección peatonal que han sido sustraídos o que presentan un "avanzado estado de deterioro debido a las condiciones ambientales y al paso del tiempo".

Las actuaciones se desarrollarán en tres emplazamientos: el Paseo Marítimo de Ribera, donde se repondrán 280 metros de vallado; el Camino de las Golondrinas, en Retamar, donde se sustituirán 485 metros lineales; y la Carretera o Autovía del Aeropuerto, donde se renovarán otros 110 metros de vallado.