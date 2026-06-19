Ayuntamiento de Almería y Junta expresan sus dudas sobre costes y plazos del soterramiento ante un segundo modificado

Obras del soterramiento de las vías del tren de Almería, con los andenes de la nueva estación del AVE. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía han trasladado sus dudas sobre la evolución de las obras de la segunda fase de la integración de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad ante la repercusión que en coste y plazos puede conllevar un posible segundo modificado en los trabajos, que se prevé que acaben a finales de este año conforme a la planificación original.

Así lo ha trasladado el Consistorio en una nota tras el encuentro telemático dentro de la comisión de seguimiento de la obra mantenido con Adif este jueves en el que ha participado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quienes prevén junto con otros responsables visitar el próximo lunes las obras.

"Tendremos que saber, por responsabilidad, en qué consiste el modificado y si realmente estamos cumpliendo los plazos para no poner en peligro ni la obra ni la financiación del soterramiento", ha manifestado al respecto, a preguntas de los medios este viernes, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Eloísa Cabrera, quien ha dado cuenta de la falta de información con la que acabó la reunión reclamada por la primera edil a principios de este mes.

Cabrera ha señalado, además, el "apagón informativo" que sobre la obra mantiene el Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Urbana desde el pasado 28 de enero, cuando se produjo la última reunión de la comisión de seguimiento, lo que, unido a los contenidos abordados en esta última cita ha generado cierto "malestar" en las administraciones andaluza y local.

El Ayuntamiento también han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de información "actualizada y suficiente" sobre el desarrollo de los trabajos cuando el proyecto está "a pocos meses de cumplirse el plazo de ejecución establecido".

Junto con la Administración autonómica, ha expresado su "preocupación" por la "falta de concreción" trasladada en torno al segundo modificado del proyecto, cuya tramitación fue acordada por el Consejo de Administración de Adif "sin que en el seno de la comisión de seguimiento se hayan detallado hasta el momento los aspectos técnicos que lo justifican, su alcance económico definitivo o las actuaciones que pretende incorporar".

Consistorio y Junta consideran imprescindible conocer con detalle las circunstancias que han conducido a la propuesta de este segundo modificado, así como las posibles repercusiones que su contenido pudiera tener sobre el desarrollo de las obras, los plazos previstos y el marco económico y financiero recogido en el convenio suscrito por las administraciones participantes, esto es, Adif, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía.

Durante la reunión, se ha solicitado una explicación detallada sobre el estado real de ejecución de los trabajos, la evolución experimentada en los últimos meses y los elementos que han motivado la necesidad de plantear nuevas modificaciones del proyecto.

De igual manera, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía han insistido la información necesaria para ejercer adecuadamente las funciones de control y seguimiento que les corresponden, "especialmente cuando las decisiones que se adopten puedan afectar al desarrollo futuro de la actuación y puedan suponer incrementos sobre los compromisos económicos asumidos por las partes".

El Ayuntamiento de Almería ha reiterado su compromiso con una actuación estratégica para la transformación urbana de la ciudad y para la mejora de la conectividad ferroviaria de la provincia, al tiempo que ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de información y coordinación institucional que permitan garantizar el correcto desarrollo del proyecto y la plena seguridad sobre su ejecución y financiación.

Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno andaluz han actuado con lealtad institucional con el firme objetivo de que Almería y los almerienses vean completado el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital. Una clara voluntad de esta colaboración se vio plasmado en la firma del convenio, cuando el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía incrementaron su participación sobre lo inicialmente previsto hasta los 80,1 millones de euros entre ambas administraciones.