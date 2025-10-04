El Ayuntamiento de Almería ofrece entradas gratis al Oktoberfest hasta el próximo 12 de octubre

El recinto ubicado en el Parque de las Almadrabillas, bajo el Cargadero de Mineral, donde se celebra el Oktoberfest. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por los concejales Juanjo Segura y Óscar Bleda y por promotores del evento, como el delegado de Heineken España en Almería y Granada, Jaime Villa, ha comprobado el "buen ambiente" que reina en el recinto ubicado en el Parque de las Almadrabillas bajo el Cargadero de Mineral, lugar que abre sus puertas de forma gratuita para atraer a familias y visitantes al Oktoberfest hasta el próximo 12 de octubre.

Cientos de almerienses y curiosos han acudido a la jornada inaugural de este evento tradicional de Munich que se ha replicado en la ciudad andaluza, una "cita ineludible para los amantes de las salchichas Frankfurt y Bratwurst, del codillo de cerdo, de los bretzel, y de las cervezas típicas alemanas como la Paulaner Oktoberfestbier", según ha comunicado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

La alcaldesa ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer "eventos y propuestas de calidad, tanto para jóvenes como para las familias" y ha afirmado que eventos como el Oktoberfest "contribuyen a llenar de vida la ciudad" y a incentivar "compras en los comercios, a visitar los museos y espacios culturales y a consumir los establecimientos hoteleros".

Al hilo, Vázquez ha animado tanto a visitantes como a locales a disfrutar de este evento "de manera responsable" y a "demostrar que Almería es una ciudad acogedora que sabe divertirse de una manera sana y respetuosa".

Como novedades, este año han habilitado una zona de ocio infantil para que las familias puedan disfrutar con tranquilidad y seguridad del evento, pueden asistir con animales de compañía y se han doblado los puestos de restauración.

Los asistentes pueden acudir a esta edición en horario de 18,00 horas hasta las 24 horas de domingo a jueves y de 12,00 horas a las 14,00 horas durante los fines de semana. Asimismo, durante todos los días habrá música de ambiente y actuaciones musicales en directo, tanto de Djs como Miriam Amat como de grupos como Generación Beta o Los Vinilos, entre otros.

Villa ha instado a todos los asistentes a "disfrutar de la gastronomía y la cerveza alemana con toda la familia" y ha insistido en la importancia de este evento "para el conjunto de la ciudad, ya que son miles los visitantes que pasan por aquí durante los diez días que dura este Oktoberfest".