El Ayuntamiento de Almería organiza el lunes el espectáculo 'Flamenca y libre', a cargo de la cantaora María Canet

El Ayuntamiento de Almería organiza el lunes 22 de junio el espectáculo 'Flamenca y libre', a cargo de la cantaora María Canet - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha organizado el espectáculo 'Flamenca y libre', a cargo de la cantaora almeriense María Canet, que se celebrará el lunes, a las 19,00 horas en el Teatro Apolo.

La representación se presenta como una acción de sensibilización y concienciación contra la violencia de género, utilizando el flamenco como vehículo de transformación social, y forma parte de la programación municipal desarrollada en el marco de los fondos reservados a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género-Secretaría de Estado de Igualdad 2025-2026, según una nota del ayuntamiento.

Paola Laynez, concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, ha explicado que "el flamenco, como expresión profunda del pueblo y de las emociones humanas, se convierte en este proyecto en una voz colectiva para todas aquellas mujeres que han sufrido violencia física, psicológica o emocional, y por tanto, este espectáculo no pretende únicamente entretener, sino también emocionar, hacer reflexionar y generar conciencia social desde la cultura".

'Flamenca y Libre' es un espectáculo flamenco creado e interpretado por la cantautora almeriense María Canet, que utiliza el arte jondo como herramienta de concienciación social y emocional frente a la violencia de género y el maltrato hacia la mujer.

A través del cante, la palabra, la iluminación y la emoción escénica, la actuación propone un recorrido que parte del dolor y el silencio para llegar a la dignidad, la libertad y la esperanza.

La representación pone en valor la cultura andaluza y el flamenco como patrimonio emocional y social, acercando al público una propuesta comprometida y profundamente humana.

La entrada es gratuita (hasta completar aforo), y las invitaciones se podían retirar con antelación en la taquilla del Teatro Apolo y en los Centros de la Mujer, ya agotadas.

Ya sólo quedan las entradas on-line a través de la web de Cultura (on-line tiene un gasto de gestión de 0,50 euros). El enlace para poder adquirir las entradas on-line es el siguiente: https://www.flowte.me/storefront/almeria- cultura-401?e=37609