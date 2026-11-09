El Ayuntamiento de Almería propone adjudicar a Iberdrola el suministro eléctrico municipal por 5,2 millones de euros

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, y la portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha propuesto adjudicar a 'Iberdrola Clientes' el contrato de suministro de energía eléctrica para sus instalaciones y dependencias municipales por un importe máximo de 5.251.213 euros y un plazo de ejecución de un año, en el marco de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local del pasado viernes.

La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha destacado que se trata de una contratación "fundamental para garantizar el abastecimiento energético de las instalaciones municipales y la continuidad de los servicios público".

"La cuantía refleja la dimensión de las necesidades energéticas del Ayuntamiento y la importancia de planificar y contratar con rigor un suministro esencial para el funcionamiento de la ciudad", ha subrayado Sánchez.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en materia de seguridad, la junta de gobierno local ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de vestuario, calzado y equipos de protección individual destinados al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, con un presupuesto base de licitación de 169.392 euros.

El contrato, dividido en seis lotes, contempla la adquisición de trajes de rescate técnico y forestal, prendas de trabajo, calzado profesional, guantes y equipos de protección frente al fuego.

Sánchez ha defendido la necesidad de dotar a los bomberos de los medios adecuados para intervenir con seguridad en incendios, accidentes de tráfico, rescates y otras situaciones de emergencia.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado a 'Obraserv-DL', por 205.700 euros, el contrato de reposición y reparación de barandillas en la vía pública, que permitirá sustituir elementos deteriorados o sustraídos en distintos puntos del municipio.

En concreto, las actuaciones abarcan 875 metros lineales de barandillas de protección peatonal, de los que 280 corresponden al Paseo Marítimo de Ribera, 485 al Camino de las Golondrinas, en Retamar, y los 110 restantes a la Carretera del Aeropuerto.

Asimismo, se han adjudicado a 'Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas SA', por 7.924 euros, las obras de adecuación de los accesos y salidas del aparcamiento municipal de Los Molinos.

Los trabajos incluyen la reparación del pavimento de las rampas y la modificación de una isla separadora para facilitar las maniobras de los vehículos grúa y mejorar la funcionalidad y seguridad de estas instalaciones.

MEJORAS EN LOS ESPACIOS CULTURALES

La junta de gobierno local ha adjudicado a 'Neotronics Europe', por 16.208 euros, el suministro de equipamiento tecnológico destinado al Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí y los Refugios de la Guerra Civil.

La adquisición comprende visores de realidad virtual, una tableta interactiva, una impresora 3D, un ordenador portátil y otros dispositivos que permitirán ampliar las experiencias de visita, reducir los tiempos de espera y desarrollar nuevos recursos didácticos vinculados al patrimonio histórico.

Por otra parte, se ha adjudicado a 'Med. Oficina de Arquitectura', por 33.093 euros, el contrato de actualización del proyecto, dirección de obra y responsable del contrato para la terminación de la adaptación interior y adecuación de jardines y construcciones auxiliares del Museo de Arte Doña Pakyta. La actuación está vinculada al Plan de Actuación Integrado (PAI).

También se ha dado cuenta de la propuesta de concesión de una subvención nominativa de 15.000 euros a la Asociación Parrés Proyectos con Arte para la celebración del II Certamen Internacional de Acuarelas 'Ciudad de Almería' / ALMA Mediterranean Art - Almería 2026, una iniciativa destinada a promover la creación artística y reforzar la programación cultural de la ciudad.

NUEVO CENTRO DE MAYORES EN CARRERA DE LAS PIEDRAS

Entre los acuerdos adoptados figura igualmente la adjudicación del contrato privado de arrendamiento de dos locales propiedad de la empresa municipal de vivienda, situados en el edificio 'Almería XXI', en el número 1 de la calle Gema, que se destinarán a un nuevo Centro Municipal de Personas Mayores.

El futuro centro estará situado en la zona de Carrera de las Piedras y contará con una superficie construida de 675,92 metros cuadrados, repartidos en dos locales de 301,19 y 374,73 metros cuadrados, respectivamente.

Ambos inmuebles se encuentran en la planta baja del edificio de 'Almería XXI', están físicamente unidos y disponen de acceso independiente desde Carrera de las Piedras. Entre sus dependencias figuran una sala común, un despacho, aseos y una cocina-office equipada, además de instalaciones de climatización, electricidad, protección contra incendios y aislamiento acústico.

El contrato aprobado establece una renta mensual de 4.744 euros, sin IVA, con un periodo inicial de cuatro meses de carencia durante el cual el Ayuntamiento no tendrá que abonar el alquiler. La duración inicial será de un año, con posibilidad de prórroga por otro año.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de 'Almería XXI', Eloísa Cabrera, ha destacado que este acuerdo responde a una demanda vecinal y permite avanzar en el compromiso asumido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de habilitar un espacio de convivencia y participación para las personas mayores.

"No se trata simplemente de disponer de un nuevo local. Se trata de habilitar un espacio para las personas, para fomentar la convivencia, facilitar la participación y ofrecer nuevas oportunidades de relación y actividad a nuestros mayores", ha señalado Cabrera.

La edil ha subrayado que esta actuación permitirá aprovechar inmuebles de la empresa municipal de vivienda que ya están construidos y equipados, y ha destacado la importancia de estos espacios para prevenir el aislamiento y la soledad no deseada.