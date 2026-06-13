El Ayuntamiento de Almería, reconocido por Tecnova en su 25º aniversario

XVIII Encuentro Empresarial de la Agroindustria en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha recibido un reconocimiento de Tecnova por la colaboración mantenida con el centro tecnológico a lo largo de sus 25 años de trayectoria. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de recoger esta distinción durante el XVIII Encuentro Empresarial de la Agroindustria, celebrado en la capital y organizado por esta entidad de referencia en innovación aplicada al sector agroalimentario.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, el acto ha reunido a representantes de empresas, instituciones y organizaciones vinculadas a la agroindustria para poner en valor la innovación, la transferencia de conocimiento y la cooperación entre los distintos agentes que contribuyen al desarrollo y la competitividad del sector.

Además, Tecnova ha reconocido también la colaboración de las Consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Universidad, Investigación e Innovación, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y a la Subdelegación del Gobierno de España.

Al encuentro, en el que hubo una conferencia de alto nivel del exministro Manuel Pimentel, también han asistido los consejeros en funciones de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el concejal de Agricultura, Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, entre otros representantes de administraciones públicas.