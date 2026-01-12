El Ayuntamiento de Almería renovará el mobiliario urbano con más de 500 papeleras y 350 bancos por casi 140.000 euros

Papelera en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que invertirá 138.275,36 euros en la compra de 514 papeleras y 356 bancos, con el objetivo de atender las solicitudes recibidas para su ubicación e instalación en los distintos barrios de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado estos contratos de suministro a varias empresas por un importe total de 76.054,55 euros para la adquisición de papeleras y de 62.220,81 euros para la compra de bancos.

El concejal responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha explicado que esta actuación responde a la "necesidad de sustituir elementos deteriorados, así como su colocación en nuevos emplazamientos".

Las papeleras incluidas en uno de estos contratos serán fabricadas en polietileno y con material cien por cien reciclado. El diseño de este tipo de papeleras, frente a otras fabricadas con metal, permite que su contenido se mantenga mejor protegido de la humedad, de los líquidos y de la suciedad.

Además, son más resistentes a la corrosión, "suponiendo un menor mantenimiento de este tipo de mobiliario urbano", según ha explicado Urdiales.

Del total de papeleras que se adquieren mediante este contrato, 314 tendrán una capacidad de 80 litros, de acuerdo con el pliego del modelo Ibiza o similar. El resto, 200 unidades, contarán con una capacidad de 50 litros, correspondientes al modelo Cibeles o similar.

De forma complementaria, se ha adjudicado también a varias empresas el contrato para el suministro de otro de los elementos de mobiliario urbano más demandados, con el que atender las necesidades detectadas en distintos barrios de la ciudad.

En este caso, el contrato contempla la adquisición de 356 bancos y 50 pies adicionales. Del total de este mobiliario, 256 corresponderán al modelo Neobarcino, mientras que el resto, un centenar, serán de plástico cien por cien reciclado.