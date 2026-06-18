El Ayuntamiento de Almería sanciona por tercera vez a la empresa que hace la línea de orgánico por retrasos en la obra

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, junto a un contenedor marrón electrónico. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha impuesto por tercera vez penalidades a la UTE Form Almería, que integran las empresas Prezero España e Industrias Leblan, por los retrasos en las obras para la creación de la nueva línea de tratamiento de residuos orgánicos de Almería conforme al acuerdo adoptado a mitad del pasado mes de abril.

Se trata de la tercera sanción de este tipo aprobada por el Consistorio a la compañía, que acumula ya un importe en penalizaciones de 77.771 euros por los 162 días de retraso en la entrega de la actuación que arrancó en junio de 2025 y por la que se prevén sanciones de hasta 480 euros por cada día de demora.

La última sanción, según se desprende del acuerdo consultado por Europa Press, asciende a 30.244,41 euros por los últimos 63 días de retraso contabilizados entre el 7 de febrero y el pasado 10 de abril sobre una obra adjudicada por más de 968.000 euros --800.112 euros sin IVA--.

La medida va encaminada a apremiar a la adjudicataria a terminar cuanto antes la obra no solo para garantizar que puedan financiarse con la aportación al 70 por ciento de fondos europeos Next Generation --sobre los que se establece un plazo de justificación-- sino también para cumplir con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Antes de determinar estas nuevas penalidades, el Ayuntamiento desestimó las alegaciones elevadas por la UTE para justificar los retrasos, entre ellas, la situación concursal del proveedor de la máquina que servirá para articular la nueva línea de tratamiento de residuos de la planta de reciclaje. También advirtió de una serie de incidencias técnicas y necesidades de adaptación de la obra civil.

No obstante, los técnicos municipales consideraron que dichas circunstancias no suponen causa que permita librar al contratista de sus responsabilidades a la hora de cumplir el plazo dado para el contrato, ya que "no tienen la consideración de fuerza mayor ni constituyen supuestos que excluyan el principio de riesgo y ventura del contratista".

La nueva línea de tratamiento de residuos orgánicos que se ubicará en el Complejo Ambiental de Almería tiene como objetivo producir compost de forma rápida y eficiente los restos depositados en el contenedor marrón, de forma que contará con capacidad para tratar hasta 900 toneladas anuales.