El Ayuntamiento de Almería ve un "impacto positivo" de las viviendas de uso turístico pero regulará su expansión

El estudio municipal revela que la demanda de alojamiento turístico podría aumentar hasta un 15% con la llegada del AVE

ALMERÍA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha señalado el "impacto positivo" que las viviendas de uso turístico tienen actualmente en el desarrollo de la ciudad con base en el primer estudio realizado al respecto a través del Observatorio Municipal de la Vivienda, si bien ha abogado por adoptar "ciertas estrategias" y nuevas regulaciones para evitar una "excesiva presión" de este tipo de alojamiento y esquivar los problemas que sufren otras ciudades.

"En Almería no podemos hablar de problema de la vivienda turística", ha asegurado la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, quien pese a ello ha abogado por abordar el estudio con el resto de grupos políticos de cara a diseñar una hoja de ruta con la que establecer delimitaciones, ya que desde 2020 el crecimiento de este tipo de alojamientos se ha "triplicado" por encima de la media española.

El estudio calcula la existencia de unas 1.516 viviendas de uso turístico, cifra que incluye los 145 apartamentos turísticos de la capital y 1.417 viviendas con este uso que aparecen en el Registro de Turismo de la Junta, donde pueden albergarse registros obsoletos o antiguos. En conjunto, este tipo de alojamiento ofrece 7.467 plazas turísticas.

No obstante, el documento también recoge las cifras proporcionadas por el INE, las cuales "se acercan más a los datos del mercado que se encuentra activo". Este órgano reduce a 971 las viviendas de uso turístico con 4.243 plazas totales hasta agosto del pasado año.

Con ello, las cifras muestran que la proporción de vivienda de uso turístico en Almería es del 0,96 por ciento, lo que la situación muy por debajo de las medias española (1,5 por ciento), autonómica de Andalucía (1,89 por ciento) y provincial (1,52 por ciento).

No obstante, la tendencia alcista es clara: de las 1.516 VUT existentes, 986 se han creado entre 2021 y 2024, esto es, el 65 por ciento del total. Asimismo, el estudio elaborado por el arquitecto Pablo Javier García-Pellicer incide en que el 57 por ciento de la oferta turística de la ciudad se corresponde ya a este tipo de alojamientos.

Con estas cifras, el documento señala que de cada cien viviendas que hay en Almería, 76 son hogares residenciales, de modo que de entre las 24 restantes, dos están en venta, 0,5 se ofrecen para alquiler residencial y 1,5 para alquiler turístico (VUT). La rentabilidad y la seguridad jurídica son las principales razones por las que hay cuatro veces más viviendas para alquiler turístico que para alquiler residencial.

FOMENTO A LA "VITALIDAD URBANA"

Por el momento, la proliferación de este tipo de alojamientos es visto desde el Ayuntamiento como un elemento que inyecta "vitalidad urbana" mediante la apertura de negocios y servicios a ciertas zonas de la ciudad, con especial incidencia en el casco histórico, donde existe un mayor crecimiento aunque es El Zapillo la zona con más viviendas de uso turístico.

Aunque las VUT representan solo el 1,5 por ciento del parque total de viviendas, en determinadas zonas a las que se suman los barrios de Retamar-El Toyo y Cabo de Gata se ha constata una mayor concentración, con hasta 404 viviendas en el casco antiguo, esto es, el 26,65 por ciento del total de la capital.

En esta zona, donde la población residencial ha disminuido un 4,5 por ciento desde 2020 por "fallecimientos" o "traslados a otras zonas de la ciudad" pero no por el efecto del turismo, según el Ayuntamiento; buena parte de la nueva oferta de plazas turísticas se está generando mediante la rehabilitación de edificios completos.

"Se está construyendo sobre vivienda vacía", han apuntado en relación a las licencias que se solicitan para crear o transformar edificios completos del casco histórico en nuevos apartamentos turísticos, bajo la previsión de 50 unidades nuevas de alojamiento para el año 2025 solo en esta zona, que es una de las más presionadas de la capital.

Según los cálculos del estudio, la futura llegada de la Alta Velocidad a la ciudad "podría incrementar en al menos un 15 por ciento la demanda de alojamiento turístico urbano y no estacional", por lo que, de momento, la proliferación de viviendas turísticas es vista con buenos ojos por las autoridades locales.

Las viviendas turísticas se han incrementado un 286 por ciento en el casco histórico, con 76 viviendas de uso turístico más y 331 nuevas plazas turísticas, ante lo que consideran que "donde no había nada, ahora por lo menos hay algo de gente". El estudio incide, en este sentido, en que en 2020 había 220 viviendas vacías en la zona, esto es, el 24 por ciento del total. Ahora se calcula una media de tres viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes.

Las zonas costeras aún concentran el 52,04 por ciento de las viviendas turísticas, con 789 alojamientos de este tipo: El Zapillo con 383 viviendas (25 por ciento), El Toyo-Retamar con 251 viviendas (17 por ciento) y San Miguel de Cabo de Gata con 155 (10 por ciento). El 21 por ciento restante se expande por el resto del municipio.

El estudio determina que la presión de los alojamientos turísticos está muy por detrás de otras ciudades españolas, ya que incluso el barrio de San Miguel de Cabo de Gata, con 7,17 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, se encuentra a nivel muy inferior con respecto a otras zonas turísticas andaluzas como el Albayzín de Granada (20,22 VUT por cada 100 habitantes), la calle Larios de Málaga (28,36) o el barrio de Santa Cruz de Sevilla (54,55).

Aún así, las proyecciones para 2030 marcan un aumento de esta presión que, en el caso de San Miguel de Cabo de Gata, podría ser de hasta 15,13 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes (el 10,57 por ciento del total), lo que obliga a adoptar medida limitatorias.

REVERSIBILIDAD Y CLANDESTINIDAD

Entre las principales medidas que propone el documento para adecuar el crecimiento de la vivienda de uso turístico se contempla la obligatoriedad de que los nuevos apartamentos creados expresamente para este uso prevean su adecuación a vivienda residencia, para lo que Cabrera ha apuntado la necesidad de introducir cambios en el actual PGOU.

La idea se basa en que las reformas y nuevas construcciones de apartamentos cumplan con los parámetros urbanísticos mínimos del uso residencial, de modo que los usos puedan ser compatibles.

Asimismo, se aboga por revisar la calidad de las VUT registradas para garantizar una oferta "competitiva y adecuada a la normativa", así como un inspección que permita "detectar y sancionar la actividad clandestina". Estas opciones buscan evitar la proliferación de soluciones "indignas" de alquiler de habitaciones sin zonas comunes o alquileres de locales comerciales o garajes como viviendas. Entre 2024 y 2025 apenas se han solicitado medio centenar de licencias para adecuar como viviendas este tipo de locales.

A nivel de reglamentación, se propone que aquellas viviendas que quieran ofrecerse como viviendas turísticas soliciten una licencia municipal antes de su registro turístico y el ejercicio de actividad, sin posibilidad de concesión en zonas ya saturadas, esto es, donde la proporción de VUT equivalente al número de viviendas totales sea mayor al diez por ciento o donde el cociente entre las VUT equivalentes y el número de habitantes en la zona sea mayor al diez por ciento.

Además de garantizar la reversibilidad futura de la viviendas turísticas, las que dispongan de seis o más habitaciones tendrá que contar además con zonas comunes proporcionadas al número de personas que puedan alojarse, con una estimación de ocho metros cuadrados de sala de estar y cocina por persona.