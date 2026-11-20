Archivo - El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), durante una sesión en el Ayuntamiento. - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acusado a los cinco concejales que han cuestionado el nombramiento de la secretaria accidental, María de los Ángeles González Ruiz, de intentar "contaminar la vida pública" y "dañar la reputación de los empleados municipales".

En un comunicado remitido a los medios, ha considerado que el comportamiento de los ediles "evidencia un claro intento de bloqueo del Ayuntamiento" y supone un "ataque a la profesionalidad y labor de los funcionarios municipales".

Sobre la designación de González Ruiz, ha defendido su legalidad desde el pasado 27 de octubre y ha asegurado que la Secretaría General de Administración Local ha indicado expresamente que todas las resoluciones dictadas en el procedimiento "cumplen con lo marcado por la normativa de habilitación nacional".

La consulta se realizó para atender los requerimientos del concejal no adscrito Felipe Cayuela, uno de los cinco ediles que han puesto en duda el nombramiento, entre los que figura el autor de una denuncia presentada ante el Tribunal de Instancia de Vera.

De acuerdo con la versión municipal, una resolución de la Junta de Andalucía del 7 de julio designó a la actual secretaria accidental, funcionaria municipal y técnica de Administración General, para periodos de corta duración indeterminada. Según ha precisado, la trabajadora tomó posesión el 27 de octubre para cubrir la vacante en la Secretaría municipal.

Asimismo, ha asegurado que el alcalde Salvador Hernández (CS) facilitó a Cayuela el acceso al expediente completo, incluidos los documentos incorporados al procedimiento, el 30 de octubre, 12 días antes de que registrara, junto a otros cuatro concejales, un escrito en el que solicitaban la resolución autonómica que habilitaba a González Ruiz para ejercer las funciones de Secretaría.

El Consistorio también ha destacado que la vacante de la Secretaría municipal se publicó en el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), dentro del procedimiento establecido para cubrir el puesto.

De este modo, la Administración local ha defendido que las actuaciones se han desarrollado desde la "más absoluta transparencia y legalidad" y ha asegurado que facilitará el acceso a la documentación al resto de concejales que la han solicitado.

DENUNCIA ANTE EL JUZGADO

El comunicado responde a las reclamaciones de los concejales del grupo municipal del PSOE José Luis Amérigo, Francisco Capel y Vanesa Fuentes, junto a los no adscritos Felipe Cayuela Hernández y Ángeles Carrillo, ambos procedentes del PP, quienes han exigido al alcalde aclaraciones sobre la situación administrativa y jurídica de la secretaria accidental.

Los ediles sostienen que la resolución autonómica del 7 de julio contemplaba un nombramiento para cubrir ausencias temporales de quien ocupaba entonces el puesto, pero que, tras el cese de la anterior secretaria interina, Adriana García Corral, debía tramitarse un nombramiento accidental específico para cubrir la vacante.

Ante las dudas sobre la existencia de esa autorización, uno de los concejales ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vera para que se investigue si pudiera existir alguna responsabilidad penal. Los hechos también se han trasladado a la Junta Electoral de Zona de Vera por la intervención de la Secretaría municipal en el proceso electoral.

Los cinco ediles han aclarado que estas actuaciones no suponen afirmar que se haya cometido delito alguno ni que todos los actos realizados sean automáticamente nulos, aunque consideran necesario resolver las dudas sobre el nombramiento para evitar riesgos sobre la validez de determinadas actuaciones municipales.